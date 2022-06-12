Такси в Квебеке подорожает почти на 20% к осени

Водители переживают, что они не подняли тарифы даже после роста цен на топливо, продукты и жилье.

Комиссия по транспорту Квебека в пятницу объявила о грядущем росте цен на услуги такси. 53-страничный отчет компании показывает, что цены не менялись уже 4 года и что их рост более чем аргументирован.

Таким образом к сентябрю цена за подачу авто составит 4.10 доллара вместо 3,50, привычные с 2018 года. Цена за километр поднимется с 1,75 до 2,05 долларов, а цена за минуту возрастет с 65 до 77 центов.

Ночные тарифы – с 23:00 до 5:00 часов – увеличиваются до 4,70 доллара за подачу, 2,35 доллара за километр и 89 центов в минуту.

Президент Champlian Taxi Джордж Буссиос признается, что компании “не нравится” поднимать цены на проезд, но у нее “нет выбора”.

По его словам, “плохая ситуация с бензином, покупкой машин, ремонтом и страховкой” не дает возможности предоставлять услуги по ценам прошлого года.

В то же время компенсация за подачу машины не покрывает расходов на дорогу к клиенту.

Также “вечеринку” таксистов портят сервисы вроде Uber. В отличии от онлайн-сервисов, “официальные” таксисты не могут в любое время устанавливать повышенные цены. Хозяева такси все еще пытаются убедить водителей не работать на двух работах — в таксомоторной компании и в Uber – хотя это и не противозаконно.

“Нашим водителям не запрещается работать в Uber. Но когда у него есть клиент в 2 часа ночи, который хочет поехать в Лаваль, и другой клиент от Uber, который тоже хочет также поехать в Лаваль… Это 150 долларов за Uber клиента и 50 долларов за клиента Champlain. Совершенно очевидно, какого клиента возьмет мой водитель”.

Буссиос призывает клиентов не винить службу такси в повышении цен, потому что “к концу лета мы будем последними, кто не поднял цены”.