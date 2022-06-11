Все новости геополитики в мире без фейков и вбросов без чёткой привязки к какой-либо стороне из разных, часто полярных источников, ведь истина всегда где-то между.
У редакции, конечно, есть своя позиция на происходящее, которая не навязывается и не является определяющей, наше задача максимально правдиво осветить происходящее в мире.
Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 11 июня 2022. Новости одной строкой:
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Квебекский сжиженный газ будет поставляться в Украину. А может и нет
- Власти Индии намерены разрешить экспорт около 1, 2 млн тонн пшеницы.
- Международный аэропорт Дамаска временно прекратил обслуживание входящих и исходящих рейсов из-за повреждения транспортной инфраструктуры.
- Состоялся визит канцлера Германии в Сербию, который он грозился отменить, если на Балканы прилетит Сергей Лавров.
- Пекин «без колебаний начнет войну», если Тайвань провозгласит независимость, предупредил министр обороны Китая своего американского коллегу в пятницу в ходе первой личной встречи.
- Байден назвал рост цен на топливо и продукты в США «путинским налогом», об этом сообщает CNN.
- NASA продолжает работу над возможностью проведения перекрестных полетов с «Роскосмосом» несмотря на все ранее принятые антироссийские санкции.
- Российские военные действия в Арктике беспокоят США и НАТО.
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Папа римский приедет в Канаду с 24 по 29 июля
- Росавиация продлевает режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части страны.
- Иран и Венесуэла подписали в присутствии Раиси и Мадуро соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве сроком на 20 лет.
- Президент Сербии Александр Вучич отклонил требование канцлера Германии Олафа Шольца ввести санкции против России.
- Финляндия теряет 1,5 млн евро в месяц из-за закрытия воздушного пространства над Россией.
- Путин подписал закон, запрещающий водителям с судимостью работать в такси и общественном транспорте.
- Таиланд стал страной с наибольшим количеством пользователей NFT в мире в 2021 году – 5,65 млн человек. (NFT – это «цифровой актив, представляющий объекты реального мира, такие как искусство, музыка, внутриигровые предметы и видео). За ним следуют Бразилия с 4,99 млн пользователей. США на третьем месте с 3,81 млн пользователей.
- Австралия заявила об опасности гонки вооружений в АТР.
- Власти Украины должны приложить более активные усилия для реформирования и модернизации страны на пути к вступлению в Евросоюз, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
- Владимир Путин подписал законы о неисполнении в России решений Европейского суда по правам человека.
Достоверность информации проверена с использованием онлайн-инструментов для борьбы с фейками:
- tineye.com — сервис по поиску первоисточника фото.
- fotoforensics.com — сервис по проверке изображения на наличие фотошопа.
- exif.regex.info — сервис, позволяющий определить дату фото.
- www.metadata2go.com — проверка метаданных фото и видео.
- findclone.ru — поиск страницы человека во «ВКонтакте».
- pimeyes.com/en — поиск человека по фотографии.
- theinpaint.com — Удаление объекта с изображения. Например, берёте фотографию человека, удаляете его с фото, оставляя только фон, а затем загружаете в «Яндекс. Картинки». В ряде случаев поисковик может показать, где было сделано фото.
- citizenevidence.amnestyusa.org — сервис, позволяющий проверить настоящую дату публикации видео на YouTube.
❗️Источник:– geoprosto
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