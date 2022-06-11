Папа римский может приехать в Канаду с 24 по 29 июля

Официальный визит папы римского Франциска в Канаду может состояться 24–29 июля, 10 июня сообщает телеканал СТВ со ссылкой на собственные источники в Канадской конференции католических епископов

Официальный визит папы римского Франциска в Канаду может состояться 24–29 июля, 10 июня сообщает телеканал СТВ со ссылкой на собственные источники в Канадской конференции католических епископов.

Источник сообщает, что в программу визита вероятно войдет посещение провинций Альберта, Квебек и территории Нунавут. Также планируется, что в рамках своего визита понтифик извинится перед коренным индейским населением Канады за то, что в специальных школах-интернатах, которые управлялись Римско-католической церковью, дети индейцев подвергались жестокому обращению.

Напомним, ранее папа Франциск уже попросил прощения у коренных жителей Канады после того как стали известны факты жестокого обращения с воспитанниками подобных интернатов.

В конце мая 2021 года на территории трех бывших канадских школ-интернатов для детей индейцев были обнаружены более тысячи безымянных могил с останками детей. Общественность потребовала от властей страны провести расследование и выяснить, что именно случилось.

В 1876 году при правительстве премьер-министра Джона Макдональда в Канаде был принят так называемый «Акт об индейцах», предусматривающий среди прочего изъятие у коренного населения земель под нужды федерального правительства.

В 1884 году в закон были внесены изменения, в соответствии с которыми учреждались специальные школы-интернаты, куда принудительно помещали детей индейцев, чтобы «интегрировать» их в канадское общество.

Согласно обнародованной статистике, из 150 тыс. учеников этих интернатов от побоев и болезней умерло не менее 3,2 тыс.