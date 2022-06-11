В Канаде призвали к отставке министра общественной безопасности

Отставки министра общественной безопасности Канады Марко Мендичино за ложь парламенту страны о том, что полиция требует введения чрезвычайного положения, потребовал лидер консерваторов Пьер Пуаливр

Отставки министра общественной безопасности Канады Марко Мендичино за ложь парламенту страны о том, что полиция требует введения чрезвычайного положения, потребовал лидер консерваторов Пьер Пуаливр, сообщил 10 июня сайт The Post Millenial.

Мендичино неоднократно заявлял в палате представителей Канады, что Закон о чрезвычайных ситуациях был применен после запросов полиции.

«Совершенно ясно, что министр сделал ложные заявления в палате общин, — заявил Пуаливр. — И дело было не только в чем-то тривиальном. Он хотел дать Трюдо прикрытие для применения Закона о чрезвычайных ситуациях, замораживания банковских счетов людей и попирания гражданских свобод».

Заместитель Мендичино Роб Стюарт пытался оправдать своего шефа, утверждая, что слова министра были «неправильно поняты» и что правительство Канады действовало всего лишь по «совету» полиции.

Пуаливр сказал, что в любом случае время Мендичино истекло. «Министр сделал ложные заявления. Если он напортачил, значит, он некомпетентен. Если он солгал, значит, он нечестен. В любом случае, он не сможет сохранить эту работу», — сказал он.

Мендичино заявил 28 апреля, что закон был принят по «совету» правоохранительных органов, но также заявил 17 мая, что «среди правоохранительных органов существует очень сильный консенсус в отношении необходимости принятия Закона о чрезвычайных ситуациях».

Заявления были сделаны министром перед парламентариями, решившими выяснить, кто именно требовал введения чрезвычайного положения во время протеста дальнобойщиков.

К удивлению парламентариев и всех остальных, оказалось, что никто из возглавлявших полицию чиновников этого не требовал. Бывший начальник полиции Оттавы Питер Слоли, временно исполняющий обязанности начальника полиции Оттавы Стив Белл и комиссар полиции Бренда Лаки заявили, что они не требовали применения Закона чрезвычайном положении и не знают, кто в их департаментах это сделал.

То есть введение чрезвычайного положения для подавления мирного протеста (протестующих не смогли обвинить хотя бы в одном случае нанесения побоев) являлось чистым произволом правительства Канады, либо премьер-министра Трюдо, либо министра общественной безопасности Мендичино. Ответственным пока что считают последнего.

Напомним, в феврале канадские дальнобойщики оккупировали центр Канады с требованием отменить требование об обязательной вакцинации от COVID-19 для пересекающих границу с США. В центре Канады дальнобойщики гудели в гудки, пекли пиццу, играли в хоккей и устраивали митинги.

Для силового разгона мирного протеста правительство Канады ввело чрезвычайное положение и использовало спецназ.