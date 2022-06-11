Квебекский сжиженный газ будет поставляться в Украину. А может и нет

Подписано соглашение о поставках вебекского сжиженного природного газа будет поставляться в Украину. А что дальше, непонятно

Соглашение-то подписано, но правительства Квебека и Канады против, равно, как и левые партии. Чем дело кончится, остаётся гадать на нефтяной гуще.

5 июня фирма Symbio Infrastructure, материнская фирма нефтедобывающей компании GNL Québec подписала соглашение с украинской государственной компанией Нафтогах о поставках сжиженного природного газа в Украину. В совместном коммюнике квебекская и украинская фирмы подчеркивают значение этго соглашения в развитии энергоресурсов Украины. Подготовка к поставке газа из Канады фирмой Симбио должна начаться в скором времени, а к 2027 году начнется полномасштабный экспорт. Президент Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что долговременные контракты на поставки энергоресурсов из союзных Украине стран сыграют важнейшую роль в обеспечении будущего процветания Украины.

Согласно соглашению, газ будет поставляться из Канады в одну из европейских стран, которая пока не определена, а оттуда уже направляться в Украину.

Но во всём деле присутствует немаловажная деталь, а именно: правительство Квебека отвергло все предыдущие проекты GNL Québec и отказалось не только принимать участие в их финансировании, но и рекомендовало не претворять их в жизнь. Такое же решение ещё в феврале приняло федеральное правительство Канады. Обоснованием для отрицательной позиции по проектам экспорта природного газа стали серьёзные опасения, поддержанные экспертами, что добыча газа нанесёт существенный вред экологии Квебека и Канады, а также будет способствовать ухудшению в области климатических изменений на планете.

Редкий случай – решение правительства Квебека поддерживает партия Солидарный Квебек, обычно обвиняющая правые и центристские политические силы во всех грехах и бичующая капитализм. С другой стороны, консерваторы Квебека поддерживают начинание и считают, что в нынешней ситуации Квебек обязан сделать всё возможное для развития экспорта природных ресурсов.

Непонятно, чем окончится дискуссия, скорее даже, противостояние между сторонниками и противниками добычи и экспорта природных ископаемых.