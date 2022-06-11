И опять в Монреале стрельба. И опять в северных районах города

И опять в Монреале стрельба. И опять в северных районах города. Ранен юноша. Скорее всего, очередные разборки между конкурентами на рынке дурмана

Монреаль не успокаиватся, очередные перестрелки в северных кварталах города.

В пятницу вечером Монреаль вновь, как обычно, прислушивался к звукам выстрелов. И, тоже, как уже стало обыденным делом, пальба раздавалась в Montréal-Nord, Saint-Michel и других кварталах, расположенных на севере города.

Примерно в 19 вечера неизвестный открыл огонь из пистолета по группе из полдесятка молодых людей, оживлённо и громко обсуждающих какие-то дела на проспекте Érables. Те бросились врассыпную, а стрелок спокойно уселся в свою машину и скрылся. По всей видимости, по меньшей мере один из молодых людей был ранен. Ранение в ногу, для жизни не опасное, раненый находится в больнице, но кто ещё пострадал, пока непонятно. Пока сложно судить, чем была вызвана пальба, но район славится уровнем развития мелкого наркобизнеса, и группки молодых людей, зарабатывающих на жизнь продажей дури, “тусуются” повсюду. Возможно, речь в этом случае идёт об очередных разборках в борьбе за сферы влияния.

Сообщается также о перестрелках, которые имели место в Montréal-Nord и Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, где схватки проходили по проверенному сценарию – из подъехавших автомашин неизвестные открывали огонь из пистолетов по группкам молодых людей, скорее, с целью запугать или предупредить их о том, что нехорошо заниматься незаконным бизнесом без согласования со старшими товарищами. На местах происшествия были найдены гильзы, но никаких задержаний пока произведено не было.

Жители кварталов признают, что сцены насилия можно наблюдать в этих районах всё чаще, и что жители уже опасаются выходить на улицы. Многие упоминают о следах пуль на стенах домов, о дырках в автомобилях, припаркованных у собственных домов, о регулярных ссорах между членами уличных банд, где, может быть, до стрельбы не доходит, но пистолеты в руках участников ссор мелькают регулярно.

Жители весьма скептически относятся ко мнению властей, что законы, осложняющие продажу и покупку огнестрельного оружия могут привести к спаду напряжённости. В конце концов, уличные бандиты не закупают оружие на легальном рынке, а приобретают его другими путями. Так что возрастёт лишь стоимость покупки, и, как следствие, возрастёт уровень грабежей и воровства. Таково мнение подавляющего большинства жителей самых опасных районов Монреаля.