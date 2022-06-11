Самый большой выигрыш в истории лотереи Квебека. Часть приза послужит Украине

Пенсионер выиграл самый большой приз в истории квебекской лотереи. Победитель собирается оказать поддержку Украине

Квебекский пенсионер выиграл 70 миллионов долларов в Лото-Квебек. Часть приза он передаст на нужды восстановления Украины.

Житель района Монтережи Марсель Люсье (Marcel Lussier) стал победителем очередного тиража Lotto Max, одной из лотерей, разыгрываемых Лото-Квебеком. Тираж состоялся во вторник, 7 июня, а победитель объявился в пятницу, 10 июня, когда он торжественно пришёл в бюро Лото-Квебек и вежливо попросил отдать ему причитающиеся 70 миллионов долларов – самую крупную сумму выигрыша за всю историю Квебека.

Месье Люсье – 71 год. Он бывший сотрудник Гидро-Квебека, находится на заслуженном отдыхе, живёт в собственном доме в Монтережи, покупает лотерейные билеты регулярно, выигрывая регулярно небольшие суммы и получая удовольствие от самого азартного процесса.

Победитель, новоявленный мультимиллионер, объявил, что он собирается претворить в жизнь несколько проектов, в первую очередь, он собирается начать производство и поставку в Украину односемейных жилых домов с целью оказания помощи жителям страны, ставшей жертвой агрессии. У месье Люсье есть опыт в деле постройки таких домов, он знает, о чём говорит, так что миллионер уверен в успехе дела.

Кроме поддержки Украины, победитель собирается создать центр поддержки детей-аутистов (он сказал, что дело касается его лично, но не раскрыл подробностей, хотя, очевидно, кто-то из родственников его страдает от этой болезни).

Но в первую очередь победитель Лото-Макс собирается, наконец-то, осуществить свою мечту и отправиться вместе с супругой в морской круиз и посетить Кубу, но не для того, чтобы понежиться на солнышке, а чтобы порыться в архивных документах и постараться найти новые данные о кончине знаменитого Пьера Ле Мойна Ибервиля, самого выдающегося воина Новой-Франции, который скончался в Гаване во время подготовки к войне с Англией. Месье Люсье увлекается историей и генеологией и он надеется на успешные результаты поиска.

Пожелаем победителю осуществления всех его проектов и долгих-долгих лет жизни.