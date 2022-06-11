Недвижимость: брокер представляет лишь одну сторону сделки

Теперь один и тот же брокер больше не сможет работать как на продавца, так и на покупателя в рамках одной и той же сделки с жилой недвижимостью.

Теперь один и тот же брокер больше не сможет работать как на продавца, так и на покупателя в рамках одной и той же сделки с жилой недвижимостью.

Вопреки тому, во что вы можете поверить, новость не в том, что двойное представительство теперь запрещено. Что здесь удивительно, так это то, что вчера это было еще возможна.

Что еще более удивительно, были клиенты, для которых такая ситуация конфликта интересов не казалась проблемой, несмотря на финансовые проблемы, связанные с покупкой дома.

Этот запрет был объявлен в декабре правительством, и именно сегодня он вступает в силу. На момент принятия закона, предусматривающего эти изменения, Квебек утверждал, что действует с целью «защиты покупателей в условиях перегрева рынка недвижимости».

Ориентируясь на эту аберрацию, Квебек нашел экономичный способ показать, что он обеспокоен данной проблемой. Чтобы ее решить, также потребовалось бы разработать определенную тактику, которая позволила бы брокерам не потерять покупателей, а наоборот – заинтересовать их, то есть все, что связано с безумием, ощущением срочности и слепотой, не вызвало бы сомнений у тех, кто хотел бы приобрести недвижимость.

И вот теперь один и тот же риэлтор не сможет представлять как продавца, так и покупателя. В этом есть смысл. Профессионалы обязаны заботиться об интересах своих клиентов, и новый закон признает, что ьрокеры не могут являться акробатами. Я не знаю, как мы можем одновременно заключить выгодную сделку для двух противоположных сторон. Это так же загадочно, как и черная дыра.

Как это будет происходить конкретно ? Посредник должен будет расторгнуть брокерское соглашение со своим клиентом-покупателем, как только последний захочет подать обещание о покупке, касающееся собственности другого из своих клиентов-продавцов.

Договор о покупке должен быть расторгнут до того, как покупатель оформит свое предложение. Кроме того, этот договор купли-продажи является частью новых обязательств, предусмотренных законом.

Если вы поручите брокеру найти вам жилье для приобретения, вам нужно будет оформить все это по контракту. Другими словами, устные соглашения больше не признаются. Это не помешает покупателю взаимодействовать с брокером, если они не связаны официальным соглашением, но роль посредника будет ограничена предоставлением необходимой информации в рамках сделки, без возможности участвовать в переговорах и оформлении документов.

Без подписанного соглашения покупатель должен понимать, что брокер, с которым он ведет бизнес, не будет очень полезен.

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