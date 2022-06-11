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Общество Здоровье, медицина Наркология, наркомания, наркотики В Канаде предложили печатать предупреждение о вреде здоровью на каждой сигарете

В Канаде предложили печатать предупреждение о вреде здоровью на каждой сигарете

Виктория Христова Июн 11, 2022 Наркология, наркомания, наркотики, Новости, Новости Канады, Общество, Политика Комментарии к записи В Канаде предложили печатать предупреждение о вреде здоровью на каждой сигарете отключены 15 Просмотров

Министр по делам психического здоровья и лечению зависимостей Канады Каролин Беннетт сообщает, что Канада станет первой страной, в которой предупреждение о вреде здоровью будет печататься на каждой сигарете

Министр по делам психического здоровья и лечению зависимостей Канады Каролин Беннетт сообщает, что Канада станет первой страной, в которой предупреждение о вреде здоровью будет печататься на каждой сигарете.

“Добавление предупреждений о вреде здоровью на отдельные табачные изделия поможет гарантировать, что эти важные сообщения дойдут до людей, в том числе молодежи, которые часто получает сигареты по одной, обходя информацию, напечатанную на пачке”, – заявляет министр.

С 11 июня в стране начнётся 75-дневный период общественных консультаций по этому предложению, а выводы лягут в основу новых правил. Среди прочих мер предлагается расширить перечень заболеваний, сообщения о риске которых печатаются на табачной продукции. В то же время в канадском подразделении табачной компании Philip Morris International считают, что введение новых мер не поможет сократить число курящих граждан в стране.

 

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