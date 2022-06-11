Квебек получит 40 миллионов долларов на развитие туризма

В то же время Квебек пообещал недорогие авиабилеты внутри провинции.

Федеральное правительство выделяет 40 миллионов долларов на 60 туристических проектов в 50 городах Квебека.

“Мы нацелились на проекты, которые действительно подстегнут туристический сектор в каждом из сообществ в долгосрочной перспективе и действительно послужат двигателем для стимулирования местной экономики”, — говорит Паскаль Сент-Онж, министр, отвечающий за Агентство экономического развития.

Полный список целевых проектов еще полностью неизвестен и будет обнародован в будущих объявлениях в соответствующих регионах.

Обещанные в пятницу 40 миллионов долларов являются частью Фонда помощи туризму в размере 500 миллионов долларов. Он был создан в июле 2021 года. Из общей суммы 118,8 миллиона долларов были предназначены для Квебека. Министр сообщает, что “в конверте все еще есть неиспользованные средства, которые нужно использовать”.

Объявление было сделано на фоне обеспокоенности представителей туристического сектора тем, что сбои в работе канадских аэропортах повредят привлекательности Канады для иностранных туристов.

Напомним, что из-за закона 96 свадебные комиссары Квебека теперь выписывают свидетельства о браке только французском языке. Это привело к тому, что многие “свадебные туристы” отказываются от поездок в Монреаль.