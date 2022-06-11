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Новости Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Ямы на дорогах Монреаля теперь можно изучить на интерактивной карте
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Ямы на дорогах Монреаля теперь можно изучить на интерактивной карте

Olga Fedak Июн 10, 2022 Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 53 Просмотров

Правда провинция обещает выделить крупную сумму на ремонт дорог.

Дороги Квебека официально признаны самыми плохими в Канаде.

Жители Монреаля получили сервис, который поможет им сохранить свое транспортное средство и даже свое здоровье. Новой картой ям могут пользоваться не только автомобилисты, но и велосипедисты. Карта, собственно, создавалась в первую очередь для последних.

Карта доступна на портале caportal.ca. Тут пользователи сети могут не только добавить фото новых замеченных ям, но и внести информацию об их “эволюции”. Если очень повезет, самый удачливый пользователь когда-то внесет информацию о том, что какая-то выбоина наконец-то исчезла.

“Когда мы едем по городу на велосипеде, это как кататься на велосипеде по Луне, – говорит инициатор проекта Аарон Бернард. – Так что теперь если я собираюсь покататься по городу на велосипеде, я могу открыть карту и посмотреть, сколько выбоин будет на моем пути. Это особенно важно во время ночных поездок, когда ямы практически не видны.

Долгосрочная цель проекта состоит в том, чтобы отслеживать количество выбоин по районам и то, сколько из них город сможет отремонтировать к концу сезона.

В случае успеха карта может быть запущена в других канадских городах.

Кроме новой карты, вы можете сообщить о ямах на дорогах на городском портале Монреаля. А еще можно загрузить фото “кратеров” в Инстраграмм на @potholesmtl, добавив ироническое описание.

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