Все новости геополитики в мире без фейков и вбросов без чёткой привязки к какой-либо стороне из разных, часто полярных источников, ведь истина всегда где-то между.
У редакции, конечно, есть своя позиция на происходящее, которая не навязывается и не является определяющей, наше задача максимально правдиво осветить происходящее в мире.
Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 10 июня 2022. Новости одной строкой:
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не верит в заявления, что развернутые в Греции военные базы США направлены именно против России.
- Вооруженные силы Турции и боевики так называемой Сирийской свободной армии (ССА) завершили подготовительные работы и ожидают приказа Анкары для начала новой трансграничной операции на севере Сирии. Об этом сообщила в четверг газета Sabah.
- В измененном тексте доклада Европарламента по Сербии от Белграда требуется введение санкций против России из-за “агрессии против Украины”. Проще говоря, если Сербия не введет санкции, то может забыть про ЕС.Что помимо санкций, ЕС требует от Сербии:
◾️ признать “Косово”,
◾️ отказаться от закупок российского и китайского вооружения
◾️ закрыть русско-сербский гуманитарный центр в Нише
◾️ прекратить авиасообщение с Россией
◾️ дать “свободу” прессе
◾️ дать “свободу” меньшинствам
и так далее.Согласно всем соцопросам, как западным, так и сербским, большинство граждан Сербии выступает против вступления ЕС.
- Министр юстиции Латвии Янис Борданс поручил разработать закон, позволяющий отчуждать собственность России и Беларуси в Латвии в пользу государства.
- Япония в рамках нового пакета санкций с 17 июня запретит экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров, сообщил на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.
- Россия через 10 лет будет жить лучше, заявил Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями в преддверии Петербургского международного экономического форума.
- Глава Пентагона Ллойд Остин направляется в Сингапур для «победного диалога» с Китаем.
- Папа римский Франциск и председатель Комиссии Европейского Союза Урсула фот дер Ляйен провели в пятницу, 10 июня, личную встречу, на которой подтвердили намерение добавиться прекращения войны в Украине и расширять гуманитарную помощь этой стране. В ходе встречи были затронуты вопросы расширения Европейского Союза, но подробности по этим аспектам пока не сообщаются.
- Правительство Великобритании обратилось к властям Бразилии со срочной просьбой оказать всемерную помощь в розыске пропавших без вести в джунглях Амазонки британского журналиста Доминика Филлипса и его бразильского помощника Бруно Перейры.
- Власти Китая восстановили карантин в Шанхае в рамках борьбы с пандемией Ковида. 15 миллионов человек вновь изолированы. Поговаривают о возвращении к карантину по всей стране (но пока на уровне разговоров).
- Турция (Turkish Petroleum Corporation) готовится к старту строительства трубопроводов для газа, обнаруженного в акватории Черного моря в 150 км от турецкого побережья.
- США максимально зависят от Китая и России в вопросе производства боеприпасов, пишет Defense News.
- Рождаемость в России снизилась на 5,3%.
- Администрация Байдена продвигает соглашение о сотрудничестве между США, Израилем и 9 арабскими странами для защиты от угрозы со стороны Ирана. В первую очередь, речь об интеграции противовоздушной обороны.
- Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что власти Польши поставили себе задачу обучить владению оружием как можно больше жителей страны.
- Попытки Греции проводить учения НАТО на демилитаризованных островах ждет катастрофический конец, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.
- Власти США применили санкции против трех американских компаний, которые экспортировали военные и иные технологии Китаю, сообщает New York Post.
- Европарламент призвал дать статус кандидата в союз Украине и Молдавии.
- Нидерланды и Дания выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
- 300 самолетов отечественного производства планирует приобрести «Аэрофлот».
- Инфляция в Китае замедлилась.Михаил Фридман (Альфа-банк) консультируется с украинскими властями о том, как получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы.
- Европа скупает все, на что сама еще не наложила санкции. Санкции и вызванные ими логистические проблемы вызвали бум на рынке палладия. По данным Eurostat, в марте страны ЕС закупили у России 164 тыс. тройских унций палладия на €407 млн.
- Минпромторг: Российский рынок легковых автомобилей в 2022 году снизится примерно на 55%.
- По первому автомобильному мосту между РФ и КНР запустили грузовое движение.
- Япония ввела запрет на экспорт грузовиков и бульдозеров в Россию.
- В Таиланде спустя сутки после легализации каннабиса 356 тысяч человек зарегистрировались для его выращивания.
- Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 30 тыс. дополнительных мест в магистратуре российских вузов.
- Оборонные предприятия РФ работают в режиме повышенной интенсивности, расходы на оружие и военную технику растут.
- Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 9,50% годовых.
- Посол США в Киеве Бриджит Бринк: Соединённые Штаты предоставят Украине $7,5 млрд. помощи для финансирования расходов бюджета.
- Швейцария одобрила шестой пакет санкций против России и Беларуси, сообщает пресс-служба правительства страны.
- В мае инфляция в США ускорилась до 8,6% после 8,3% в апреле — сообщило статистического бюро Министерства труда США.
- Более 30 высокопоставленных военных чиновников из США, Азии и Европы собираются в Сингапуре на крупнейший в регионе саммит по безопасности в связи с СВО России на Украине и растущей напряженностью между Вашингтоном и Пекином.
- Генеральная Ассамблея ООН избрала на заседании пять непостоянных членов Совета Безопасности всемирной организации на 2023-2024 годы.
- В Пакистане более 40% расходов нового бюджета заложено на выплаты по долгам – сообщил пакистанский телеканал Geo News.
- Россия лишит Японию квоты на вылов рыбы у Курильских островов за неуплату.
- В Госдуму РФ внесли законопроект о засекречивании данных о золотовалютных резервах России.
Достоверность информации проверена с использованием онлайн-инструментов для борьбы с фейками:
- tineye.com — сервис по поиску первоисточника фото.
- fotoforensics.com — сервис по проверке изображения на наличие фотошопа.
- exif.regex.info — сервис, позволяющий определить дату фото.
- www.metadata2go.com — проверка метаданных фото и видео.
- findclone.ru — поиск страницы человека во «ВКонтакте».
- pimeyes.com/en — поиск человека по фотографии.
- theinpaint.com — Удаление объекта с изображения. Например, берёте фотографию человека, удаляете его с фото, оставляя только фон, а затем загружаете в «Яндекс. Картинки». В ряде случаев поисковик может показать, где было сделано фото.
- citizenevidence.amnestyusa.org — сервис, позволяющий проверить настоящую дату публикации видео на YouTube.
❗️Источник:– geoprosto
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