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Новости В Мире Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 10 июня 2022

Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 10 июня 2022

Denis Dankoff Июн 10, 2022 В Мире, Новости, Политика Оставить комментарий 83 Просмотров

Все новости геополитики в мире без фейков и вбросов без чёткой привязки к какой-либо стороне из разных, часто полярных источников, ведь истина всегда где-то между.

У редакции, конечно, есть своя позиция на происходящее, которая не навязывается и не является определяющей, наше задача максимально правдиво осветить происходящее в мире.

Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 10 июня 2022. Новости одной строкой:

  1. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не верит в заявления, что развернутые в Греции военные базы США направлены именно против России.
  2. Вооруженные силы Турции и боевики так называемой Сирийской свободной армии (ССА) завершили подготовительные работы и ожидают приказа Анкары для начала новой трансграничной операции на севере Сирии. Об этом сообщила в четверг газета Sabah.
  3. В измененном тексте доклада Европарламента по Сербии от Белграда требуется введение санкций против России из-за “агрессии против Украины”. Проще говоря, если Сербия не введет санкции, то может забыть про ЕС.Что помимо санкций, ЕС требует от Сербии:
    ◾️ признать “Косово”,
    ◾️ отказаться от закупок российского и китайского вооружения
    ◾️ закрыть русско-сербский гуманитарный центр в Нише
    ◾️ прекратить авиасообщение с Россией
    ◾️ дать “свободу” прессе
    ◾️ дать “свободу” меньшинствам
    и так далее.Согласно всем соцопросам, как западным, так и сербским, большинство граждан Сербии выступает против вступления ЕС.
  4. Министр юстиции Латвии Янис Борданс поручил разработать закон, позволяющий отчуждать собственность России и Беларуси в Латвии в пользу государства.
  5. Япония в рамках нового пакета санкций с 17 июня запретит экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров, сообщил на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.
  6. Россия через 10 лет будет жить лучше, заявил Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями в преддверии Петербургского международного экономического форума.
  7. Глава Пентагона Ллойд Остин направляется в Сингапур для «победного диалога» с Китаем.
  8. Папа римский Франциск и председатель Комиссии Европейского Союза Урсула фот дер Ляйен провели в пятницу, 10 июня, личную встречу, на которой подтвердили намерение добавиться прекращения войны в Украине и расширять гуманитарную помощь этой стране. В ходе встречи были затронуты вопросы расширения Европейского Союза, но подробности по этим аспектам пока не сообщаются.
  9. Правительство Великобритании обратилось к властям Бразилии со срочной просьбой оказать всемерную помощь в розыске пропавших без вести в джунглях Амазонки британского журналиста Доминика Филлипса и его бразильского помощника Бруно Перейры.
  10. Власти Китая восстановили карантин в Шанхае в рамках борьбы с пандемией Ковида. 15 миллионов человек вновь изолированы. Поговаривают о возвращении к карантину по всей стране (но пока на уровне разговоров).
  11. Турция (Turkish Petroleum Corporation) готовится к старту строительства трубопроводов для газа, обнаруженного в акватории Черного моря в 150 км от турецкого побережья.
  12. США максимально зависят от Китая и России в вопросе производства боеприпасов, пишет Defense News.
  13. Рождаемость в России снизилась на 5,3%.
  14. Администрация Байдена продвигает соглашение о сотрудничестве между США, Израилем и 9 арабскими странами для защиты от угрозы со стороны Ирана. В первую очередь, речь об интеграции противовоздушной обороны.
  15. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что власти Польши поставили себе задачу обучить владению оружием как можно больше жителей страны.
  16. Попытки Греции проводить учения НАТО на демилитаризованных островах ждет катастрофический конец, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.
  17. Власти США применили санкции против трех американских компаний, которые экспортировали военные и иные технологии Китаю, сообщает New York Post.
  18. Европарламент призвал дать статус кандидата в союз Украине и Молдавии.
  19. Нидерланды и Дания выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
  20. 300 самолетов отечественного производства планирует приобрести «Аэрофлот».
  21. Инфляция в Китае замедлилась.Михаил Фридман (Альфа-банк) консультируется с украинскими властями о том, как получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы.
  22. Европа скупает все, на что сама еще не наложила санкции. Санкции и вызванные ими логистические проблемы вызвали бум на рынке палладия. По данным Eurostat, в марте страны ЕС закупили у России 164 тыс. тройских унций палладия на €407 млн.
  23. Минпромторг: Российский рынок легковых автомобилей в 2022 году снизится примерно на 55%.
  24. По первому автомобильному мосту между РФ и КНР запустили грузовое движение.
  25. Япония ввела запрет на экспорт грузовиков и бульдозеров в Россию.
  26. В Таиланде спустя сутки после легализации каннабиса 356 тысяч человек зарегистрировались для его выращивания.
  27. Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 30 тыс. дополнительных мест в магистратуре российских вузов.
  28. Оборонные предприятия РФ работают в режиме повышенной интенсивности, расходы на оружие и военную технику растут.
  29. Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 9,50% годовых.
  30. Посол США в Киеве Бриджит Бринк: Соединённые Штаты предоставят Украине $7,5 млрд. помощи для финансирования расходов бюджета.
  31. Швейцария одобрила шестой пакет санкций против России и Беларуси, сообщает пресс-служба правительства страны.
  32. В мае инфляция в США ускорилась до 8,6% после 8,3% в апреле — сообщило статистического бюро Министерства труда США.
  33. Более 30 высокопоставленных военных чиновников из США, Азии и Европы собираются в Сингапуре на крупнейший в регионе саммит по безопасности в связи с СВО России на Украине и растущей напряженностью между Вашингтоном и Пекином.
  34. Генеральная Ассамблея ООН избрала на заседании пять непостоянных членов Совета Безопасности всемирной организации на 2023-2024 годы.
  35. В Пакистане более 40% расходов нового бюджета заложено на выплаты по долгам – сообщил пакистанский телеканал Geo News.
  36. Россия лишит Японию квоты на вылов рыбы у Курильских островов за неуплату.
  37. В Госдуму РФ внесли законопроект о засекречивании данных о золотовалютных резервах России.

Достоверность информации проверена с использованием онлайн-инструментов для борьбы с фейками:

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  • findclone.ru — поиск страницы человека во «ВКонтакте».
  • pimeyes.com/en — поиск человека по фотографии.
  • theinpaint.com — Удаление объекта с изображения. Например, берёте фотографию человека, удаляете его с фото, оставляя только фон, а затем загружаете в «Яндекс. Картинки». В ряде случаев поисковик может показать, где было сделано фото.
  • citizenevidence.amnestyusa.org — сервис, позволяющий проверить настоящую дату публикации видео на YouTube.

❗️Источник:– geoprosto

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