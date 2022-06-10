Ковид: Что происходит в Китае? Страна возвращается к полному карантину?

В Китае вновь сажают на карантин 15 миллионов жителей Шанхая. Ожидается объявление карантина в Пекине и других городах

Китайские власти отменили решение об отмене карантина в Шанхае. 15 миллионов жителей вновь не могут общаться и выходить на улицы.

С пятницы, 10 июня, власти Китая отменили решение о прекращении карантина для жителей Шанхая, которое было принято всего лишь несколько дней тому назад и с облегчением встречено шанхайцами.

Сначала, в ещё в среду, 9 июня, было объявлено о возобновлении карантина в нескольких административных районах огромного города, в результате чего были обречены на новый карантин полтора миллиона человек. А в пятницу власти объявили о расширении зоны карантина, которая охватывает теперь семь районов, в которых проживают в общей сложности пятнадцать миллионов человек.

Отмена послаблений в отношении санитарных мер вызвана резким взлётом заражений и заболеваний после отмены карантина и необходимостью массовой проверки жителей. Тем не менее, согласно данным, опубликованным государственной службой статистики, за последние сутки (в четверг, 9 июня) в стране выявлено лишь 73 случая заражения Ковидом, из них всего лишь 11 в Шанхае. В связи с несоответствием официально объявленных цифр по количеству заражений и возвратом к жёстким карантинным мерам, многие задаются вопросом, что же именно происходит?

В народе растёт уверенность, что власти не желают публиковать реальные цифры по развитию эпидемии, и что в скорое время карантин будет установлен в Пекине и других больших городах, а, возможно, и по всей стране.

Между тем, председатель Госсовет Си Дзиньпин, выступая в четверг перед жителями района Сечуань, призвал к полному искоренению Ковида, которого можно достичь, по его словам, благодаря жесточайшим санитраным мерам. Пока же, пандемия ведёт к падению производства и ослаблению экономики Китая.