Канадский мобильный оператор Videotron предоставляет бесплатную связь и смартфоны для украинских переселенцев

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В родной стране украинцы привыкли платить за мобильную связь и интернет в смартфоне менее 10 долларов в месяц. В Канаде же, как известно, мобильная связь считается одной из самый дорогих в мире. Чтобы облегчить адаптацию спасающимся от войны людям (ну и чтобы найти новых потенциальных клиентов), оператор мобильной связи Videotron выпустил специальное предложение для украинцев.

В офисе мобильной компании по украинскому паспорту можно получить бесплатную сим-карту с оплаченными на 6 месяцев услугами связи и мобильного Интернета. Клиентам предоставляется по 20 ГБ трафика в месяц. Не тариф – а мечта для многих канадцев, ведь обычная цена такого пакета 65 долларов в месяц.

По истечении этого срока клиент может поменять тариф на более дешевый (ну или дорогой) или же вообще отказаться от услуг компании. Телефоны не залочены под оператора!

Также если вам необходимо, вы можете попросить у менеджера смартфон. Компания имеет запас девайсов эконом-класса моделей предыдущих лет, которые раздает украинцам в подарок. При этом телефоны раздаются “без обязательств”. Вы не будете должны возвращать телефон компании через полгода, если откажетесь от их услуг.

В этом офисе в Монреале предлагали смартфоны моделей Motorola moto g6 play и Motorola moto e5.

Допомога українцям в Канаді. Мобільний оператор Videotron надає безкоштовний зв’язок і смартфони для українських переселенців

В офісі мобільної компанії Videotron за українським паспортом можна отримати безкоштовну сім-карту з оплаченими на 6 місяців послугами зв’язку та мобільного Інтернету. Клієнтам надається по 20 ГБ трафіку на місяць. Не тариф – а мрія для багатьох канадців, адже звичайна ціна такого пакету 65 доларів на місяць.

Після закінчення цього терміну клієнт може змінити тариф на дешевший (ну або дорожчий) або взагалі відмовитися від послуг компанії. Телефони не залочені під оператора

Також якщо вам необхідно, ви можете попросити у менеджера смартфон. Компанія має запас девайсів економ-класу моделей попередніх років, які роздає українцям у подарунок. При цьому телефони надаються “без зобов’язань”. Ви не маєте повертати телефон компанії через півроку, якщо відмовитеся від їхніх послуг.

У цьому офісі в Монреалі пропонували смартфони моделей Motorola moto g6 play і Motorola moto e5.