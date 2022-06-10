Сегодня стартует новая программа бесплатных авиабилетов в Канаду для украинцев

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Три самолета, оплаченных федеральным правительством Канады для украинских переселенцев, уже улетели в Виннипег, Монреаль и Галифакс, перевезя около 1000 спасающихся от войны украинцев. Канада пока не планирует оплачивать больше рейсов, однако взяла участие в программе Ukraine2Canada, организованной Miles4Migrants, авиакомпаний Air Canada, Фондом Шапиро и MOSAIC.

Итак, в пятницу, 10 июня, в 18:00 по восточноевропейскому времени, первые 500 счастливчиков смогут попасть на бесплатный рейс. На данный момент не известно, КУДА и КОГДА будут доступны билеты. Однако известно, что пассажиры должны быть готовы вылететь в ближайшие 4 недели.

Про предварительным данным, это не будет чартерный рейс. Участники программы получат бесплатные билеты на регулярные рейсы.

Кто может получить билеты по программе Ukraine2Canada

Для участия в программе хотя бы один член семьи должен иметь разрешение CUAET (Канадско-украинское разрешение на экстренную поездку). Другие члены семьи, имеющие законное разрешение на въезд в Канаду, также имеют право на участие.

Конечный пункт назначения участников должен находиться в Канаде, и их путешествие должно начинаться из-за пределов Канады.

Участники должны иметь возможность путешествовать в течение 4 недель после подачи заявки.

Все пассажиры должны иметь действительные проездные документы для въезда в Канаду. Все пассажиры должны соответствовать освобождению от ограничений на поездки, чтобы иметь право на поездку в Канаду.

Претенденты могут подать одно заявление на всех ближайших родственников. К ближайшим родственникам относятся бабушки и дедушки, родители, братья и сестры, супруги, дети и внуки. Дальние родственники или друзья должны подать заявление отдельно. Все пассажиры в рамках одного приложения будут путешествовать вместе.

У заявителей не должно быть текущих заявлений на спонсируемую поездку в Канаду от любых других лиц или организаций. Пожалуйста, не подавайте заявку, если вы уже получили разрешение на спонсируемую поездку в Канаду от любых других лиц или организаций.

Удостоверьтесь, что у вас есть все необходимые документы

Паспорт(а).

Действительная виза или электронное разрешение на поездку (временная резидентская виза, разрешение на временное проживание, электронное разрешение на поездку).

Проездной документ на одну поездку, если паспорт/виза недоступны.

Где заполнять заявку?

Перейдите по ссылке https://miles4migrants.force.com/Ukraine2Canada/s/. С учетом предполагаемого ажиотажа, попробуйте зайти заранее.

Дополнительная полезная информация

Для простоты заполнения заявки рекомендуется, чтобы все ваши проездные документы были доступны на вашем устройстве (мобильном, ноутбуке, другом) до того, как приложение будет запущено, чтобы вы могли быстро загрузить их в анкеты. У вас будет ограниченное количество времени для заполнения заявки.

После заполнения формы заявки вы получите электронное письмо с подтверждением получения вашей заявки. Это не подтверждение того, что у вас есть билет, а только то, что ваша заявка получена.

Этот первый раунд заявок откроет первые 500 билетов. Если вы подаете заявку на поездку всей семьей, каждый человек считается отдельным билетом. Это означает, что семья из четырех человек будет занимать 4 из 500 билетов.

Затем ваша заявка будет рассмотрена канадским некоммерческим партнером-координатором MOSAIC на соответствие требованиям. Обратите внимание, что заполнение заявки не является подтверждением того, что вы получите билеты, так как MOSAIC необходимо будет подтвердить, что вы имеете право на участие в программе, прежде чем принять вашу заявку.

Если вы перейдете по ссылке для заполнения заявки, когда система уже получила запросы на первые 500 билетов, на странице сайта появится сообщение с просьбой зайти через 30 минут. Через это время, если появится вакансии, вы сможете заполнить заявку.

Если вы перейдете по ссылке, чтобы заполнить заявку, а на странице веб-сайта указано, что все заявки заполнены, с вами свяжутся, когда будет открытапрограмму для следующего раунда билетов. В следующем раунде билетов будет больше, чем сегодня. Ожидается, что следующий период подачи заявок откроется в конце июня.

Сьогодні! Нова програма безкоштовних квитків до Канади для українців!

У п’ятницю, 10 червня, о 18:00 за східноєвропейським часом перші 500 щасливчиків зможуть потрапити на безкоштовний рейс. На даний момент не відомо, КУДИ та КОЛИ будуть доступні квитки. Проте відомо, що пасажири мають бути готові вилетіти у найближчі 4 тижні.

За попередніми даними, це не буде чартерний рейс. Учасники програми отримають безкоштовні квитки на регулярні рейси.

Хто може отримати квитки за програмою Ukraine2Canada

Для участі в програмі хоча б один член сім’ї повинен мати дозвіл CUAET (Канадсько-український дозвіл на екстрену поїздку). Інші члени сім’ї, які мають законний дозвіл на в’їзд до Канади, також мають право на участь.

Кінцевий пункт призначення учасників повинен знаходитись у Канаді, і подорож повинна починатися з-за меж Канади.

Учасники повинні мати можливість подорожувати протягом 4 тижнів після подання заявки.

Всі пасажири повинні мати дійсні проїзні документи для в’їзду до Канади. Усі пасажири повинні відповідати звільненню від обмежень на поїздки, щоб мати право на подорож до Канади.

Претенденти можуть подати одну заяву на всіх найближчих родичів. До найближчих родичів відносяться бабусі та дідусі, батьки, брати та сестри, подружжя, діти та онуки. Далекі родичі чи друзі мають подати заяву окремо. Усі пасажири в рамках однієї заявки подорожуватимуть разом.

У заявників не повинно бути поточних заяв на спонсоровану поїздку до Канади від будь-яких інших осіб або організацій. Будь ласка, не подавайте заявку, якщо ви вже отримали дозвіл на спонсоровану подорож до Канади від будь-яких інших осіб або організацій.

Перевірте, що у вас є всі необхідні документи

Паспорт(и).

дійсна віза або електронний дозвіл на поїздку (тимчасова резидентська віза, дозвіл на тимчасове проживання, електронний дозвіл на поїздку).

Проїзний документ на одну подорож, якщо паспорт/віза недоступні.

Де заповнювати заявку?

Перейдіть за посиланням https://miles4migrants.force.com/Ukraine2Canada/ s/. З урахуванням передбачуваного ажіотажу, спробуйте зайти до призначеного часу.

Додаткова корисна інформація

Для простоти заповнення заявки бажано підготувати проїзні документи на вашому пристрої (мобільному, ноутбуці, іншому) до того, як програма буде запущена. Так ви зможете швидко завантажити їх до анкети. У вас буде обмежена кількість часу для заповнення заявки.

Після заповнення форми заявки ви отримаєте електронного листа з підтвердженням отримання вашої заявки. Це не є підтвердженням того, що у вас є квиток, а лише те, що ваша заявка отримана.

Цей перший раунд заявок відкриє перші 500 квитків. Якщо ви подаєте заявку на поїздку всією сім’єю, кожна людина вважається окремим білетом. Це означає, що сім’я з чотирьох людей буде займе 4 з 500 квитків.

Ваша заявка буде розглянута канадським некомерційним партнером-координатором MOSAIC на відповідність вимогам. Зверніть увагу, що заповнення заявки не є підтвердженням того, що ви отримаєте квитки, тому що MOSAIC необхідно буде підтвердити, що ви маєте право на участь у програмі, перш ніж прийняти вашу заявку.

Якщо ви перейдете за посиланням для заповнення заявки та система вже отримала запити на перші 500 квитків, на сторінці сайту з’явиться повідомлення із проханням зайти через 30 хвилин. Через цей час, якщо з’являться вакансії, ви зможете заповнити заявку.

Якщо ви перейдете за посиланням, щоб заповнити заявку, а на сторінці веб-сайту зазначено, що всі заявки заповнені, з вами зв’яжуться коли буде відкрито програму для наступного раунду квитків. У наступному раунді місць буде більше, ніж сьогодні. Очікується, що наступний період подання заявок відкриється наприкінці червня.