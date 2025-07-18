В Монреале предупреждают об опасности мошеннических QR-кодов на парковочных счетчиках

Agence de mobilité durable de Montréal сообщила о случаях вандализма, когда на знаках, размещённых на парковочных счетчиках в городе, появились поддельные QR-коды. Эти коды не имеют отношения к официальной кампании по продвижению нового приложения для оплаты парковки Mobicité и могут перенаправлять пользователей на мошеннические сайты.

В объявлениях агентство напоминает: на настоящих знаках нет QR-кодов, и рекомендует жителям не сканировать подозрительные коды, чтобы избежать риска заражения устройств вредоносным ПО или кражи личных и банковских данных.

По словам генерального директора агентства Лорана Шевро, приложение Mobicité недавно заменило прежнее приложение P$ Service mobile, сохранив функцию оплаты парковки, но в будущем будет дополнено новыми сервисами, такими как информация о парковочных местах и служба поддержки.

За первые несколько недель после запуска Mobicité на городских парковках появились постыки с фальшивыми QR-кодами. Команда агентства активно работает над их выявлением и удалением, а жителей просят быть бдительными и сообщать о любых подозрительных знаках.

Советы для водителей:

Проверяйте наличие QR-кода на знаках: официально на них его нет.

Используйте только официальное приложение Mobicité для оплаты.

Если всё же видите QR-код, не сканируйте его, если у вас есть сомнения.

Следите за банковскими операциями после оплаты через QR.

При обнаружении подозрительного кода — сообщайте в Агентство устойчивой мобильности.

Введение QR-кодов на парковках облегчило модернизацию оплаты, но мошенники всё активнее пользуются этой технологией для обмана водителей, как показали случаи мошенничества в других городах Канады и мира.

Агентство напоминает: безопасность пользователей — приоритет, поэтому вовремя выявлять и устранять обман очень важно для предотвращения финансовых потерь.

«Наша команда делает всё, чтобы защитить жителей Монреаля и сохранить доверие к современным технологиям оплаты», — говорится в заявлении.

Для получения актуальной информации и контактов для жалоб лучше всего следить за официальными каналами Агентства и городских служб.

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