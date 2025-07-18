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Новости Монреаль подает в суд на подрядчиков нового моста Жака-Бизара

Монреаль подает в суд на подрядчиков нового моста Жака-Бизара

Виктория Христова Июл 18, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 15 Просмотров

Город Монреаль подал судебный иск против инженерной и архитектурной компаний, участвовавших в строительстве нового моста Жака-Бизара (Jacques-Bizard) на Вест-Айленде.

Власти утверждают, что именно ошибки в проектировании привели к существенным задержкам и перерасходу бюджета на объекте:

  • Изначально смета проекта составляла $75 млн, финальная стоимость превысила $90 млн.
  • Открытие моста задержалось более чем на год и состоялось только в ноябре 2024 года.
  • По данным иска, из-за признаков конструктивных недостатков была нарушена последовательность работ, возникли дополнительные расходы на исправление ошибок и организацию перекладок.

Суть претензий города

  • Монреаль требует возместить $14 миллионов сверх расходов, возникших из-за «дефектов в конструктивных решениях и ошибочного архитектурного планирования».
  • Среди выявленных недочетов указаны промахи в расчетах устойчивости, сложности с интеграцией инфраструктуры и события, потребовавшие дорогостоящих корректировок во время строительства.
  • В документах иска подчеркивается, что часть дополнительных работ и задержек была напрямую связана с утраченным доверием между заказчиком и проектировщиками.

Контекст проекта

  • Новый мост Жака-Бизара заменяет прежний, построенный в 1966 году, и призван обслуживать до 30 000 машин в сутки.
  • В проекте были заложены современные технологические решения, интеграция пешеходных и велосипедных дорожек, полная реконструкция прилегающих улиц.
  • Продолжительность строительства — с весны 2022 по осень 2024 года, в этот период местные жители столкнулись с серьезными транспортными заторами и неудобствами.

Важность дела

  • Этот иск отражает растущую обеспокоенность города значительными перерасходами бюджетных средств на инфраструктурные проекты.
  • Судебный исход может стать прецедентом для практики работы с частными подрядчиками и условиями их ответственности в сфере городского строительства.
Показатель Изначально По факту
Бюджет проекта $75 млн $90 млн
Срок сдачи Конец 2023 Ноябрь 2024
Основная причина иска Ошибки проектирования, задержки, перерасход

Дополнительная информация

  • Представители города утверждают, что претензии были предъявлены подрядчикам после попыток разрешить спорные вопросы досудебно.
  • Конкретные имена проектных фирм не указаны в публичных источниках, чтобы не навредить судебному процессу.

Вывод

Монреаль стремится получить компенсацию за причиненные убытки и обозначить новые стандарты качества и ответственности в инфраструктурных проектах. Ситуация с мостом Жака-Бизара стала заметным примером того, как технические недоработки в больших проектах ведут к серьезным финансовым и социальным последствиям.

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