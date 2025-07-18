Монреаль подает в суд на подрядчиков нового моста Жака-Бизара

Город Монреаль подал судебный иск против инженерной и архитектурной компаний, участвовавших в строительстве нового моста Жака-Бизара (Jacques-Bizard) на Вест-Айленде.
Власти утверждают, что именно ошибки в проектировании привели к существенным задержкам и перерасходу бюджета на объекте:
- Изначально смета проекта составляла $75 млн, финальная стоимость превысила $90 млн.
- Открытие моста задержалось более чем на год и состоялось только в ноябре 2024 года.
- По данным иска, из-за признаков конструктивных недостатков была нарушена последовательность работ, возникли дополнительные расходы на исправление ошибок и организацию перекладок.
Суть претензий города
- Монреаль требует возместить $14 миллионов сверх расходов, возникших из-за «дефектов в конструктивных решениях и ошибочного архитектурного планирования».
- Среди выявленных недочетов указаны промахи в расчетах устойчивости, сложности с интеграцией инфраструктуры и события, потребовавшие дорогостоящих корректировок во время строительства.
- В документах иска подчеркивается, что часть дополнительных работ и задержек была напрямую связана с утраченным доверием между заказчиком и проектировщиками.
Контекст проекта
- Новый мост Жака-Бизара заменяет прежний, построенный в 1966 году, и призван обслуживать до 30 000 машин в сутки.
- В проекте были заложены современные технологические решения, интеграция пешеходных и велосипедных дорожек, полная реконструкция прилегающих улиц.
- Продолжительность строительства — с весны 2022 по осень 2024 года, в этот период местные жители столкнулись с серьезными транспортными заторами и неудобствами.
Важность дела
- Этот иск отражает растущую обеспокоенность города значительными перерасходами бюджетных средств на инфраструктурные проекты.
- Судебный исход может стать прецедентом для практики работы с частными подрядчиками и условиями их ответственности в сфере городского строительства.
|Показатель
|Изначально
|По факту
|Бюджет проекта
|$75 млн
|$90 млн
|Срок сдачи
|Конец 2023
|Ноябрь 2024
|Основная причина иска
|—
|Ошибки проектирования, задержки, перерасход
Дополнительная информация
- Представители города утверждают, что претензии были предъявлены подрядчикам после попыток разрешить спорные вопросы досудебно.
- Конкретные имена проектных фирм не указаны в публичных источниках, чтобы не навредить судебному процессу.
Вывод
Монреаль стремится получить компенсацию за причиненные убытки и обозначить новые стандарты качества и ответственности в инфраструктурных проектах. Ситуация с мостом Жака-Бизара стала заметным примером того, как технические недоработки в больших проектах ведут к серьезным финансовым и социальным последствиям.
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