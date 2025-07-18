В Монреале обнаружено тело женщины — полиция расследует 22-й случай убийства с начала года

Утром во вторник тело 60-летней женщины было найдено в частном доме в районе Анжу на востоке Монреаля.

Как сообщили в полиции города (SPVM), тревожный вызов с просьбой проверить состояние жильца поступил на пульт в 5:20 утра. Экипаж прибыл по адресу на улице Болдуин, недалеко от бульвара Ив-Прево.

«По прибытии полицейские обнаружили тело женщины без признаков жизни. Смерть была констатирована на месте», — рассказал пресс-секретарь полиции Жюльен Левек.

В настоящий момент обстоятельства происшествия устанавливаются. Следственно-оперативная группа начала расследование по факту гибели.

Официально подтверждено, что это уже 22-й случай убийства, зафиксированный на территории Монреаля с начала 2025 года.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, связанной с произошедшим, обратиться по телефону доверия или напрямую в ближайший участок.

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