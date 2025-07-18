В Канаде продолжается вспышка заражения сальмонеллой

Вспышка сальмонеллёза, связанная с употреблением мясных деликатесов, вынудила федеральные службы изъять с полок продукт Rea Soppressata Salami Sweet («Сладкая сопрессата» бренда Rea), который сегодня добавили к списку ранее отозванных продуктов. Об этом сообщает Канадское агентство по контролю пищевых продуктов (CFIA).
Всего с апреля сальмонеллой заразились 84 человека, девять из них были госпитализированы, сообщает Агентство общественного здравоохранения Канады (PHAC). Ранее случаи заражения были зарегистрированы в Альберте, Онтарио и Манитобе, но теперь в список распространения попал Квебек.
Отзыву подлежат следующие продукты:
- Rea brand Soppressata Salami Sweet (UPC 841571 042200)
- Rea brand Genoa Salami Sweet
- Rea brand Genoa Salami Hot
- Bona brand Mild Genova Salami
Все указанные изделия выпускались компанией Marini Foods Ltd. и продавались в крупных сетях, специализированных магазинах, кафе, ресторанах и мясных лавках, а также могли использоваться в готовых бутербродах.
Почему это опасно:
Сальмонелла — бактериальная инфекция, особо опасная для детей, пожилых, беременных и людей с ослабленным иммунитетом. У здоровых людей может вызывать жар, тошноту, диарею, боль в животе и головные боли.
Что делать покупателям:
- Проверьте упаковку и UPC-код продукта
- Не употребляйте, не готовьте и не храните перечисленные продукты дома
- Верните товар в магазин или утилизируйте его
- Если употребили и почувствовали симптомы — обратитесь к врачу
Власти предупреждают: даже если продукт выглядит и пахнет нормально, он может быть опасен для здоровья.
Детальная информация и список кодов/производителей доступны на сайте Агентства по контролю пищевых продуктов Канады (CFIA).
Вспышка продолжается, возможны новые случаи заболевания.
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