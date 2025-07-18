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Новости В Канаде продолжается вспышка заражения сальмонеллой

В Канаде продолжается вспышка заражения сальмонеллой

Виктория Христова Июл 18, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 38 Просмотров

В Канаде продолжается вспышка заражения сальмонеллой из-за мясных деликатесов: власти отзывают новый вид салями, теперь и в Квебеке

 

Вспышка сальмонеллёза, связанная с употреблением мясных деликатесов, вынудила федеральные службы изъять с полок продукт Rea Soppressata Salami Sweet («Сладкая сопрессата» бренда Rea), который сегодня добавили к списку ранее отозванных продуктов. Об этом сообщает Канадское агентство по контролю пищевых продуктов (CFIA).

Всего с апреля сальмонеллой заразились 84 человека, девять из них были госпитализированы, сообщает Агентство общественного здравоохранения Канады (PHAC). Ранее случаи заражения были зарегистрированы в Альберте, Онтарио и Манитобе, но теперь в список распространения попал Квебек.

Отзыву подлежат следующие продукты:

  • Rea brand Soppressata Salami Sweet (UPC 841571 042200)
  • Rea brand Genoa Salami Sweet
  • Rea brand Genoa Salami Hot
  • Bona brand Mild Genova Salami

Все указанные изделия выпускались компанией Marini Foods Ltd. и продавались в крупных сетях, специализированных магазинах, кафе, ресторанах и мясных лавках, а также могли использоваться в готовых бутербродах.

Почему это опасно:
Сальмонелла — бактериальная инфекция, особо опасная для детей, пожилых, беременных и людей с ослабленным иммунитетом. У здоровых людей может вызывать жар, тошноту, диарею, боль в животе и головные боли.

Что делать покупателям:

  • Проверьте упаковку и UPC-код продукта
  • Не употребляйте, не готовьте и не храните перечисленные продукты дома
  • Верните товар в магазин или утилизируйте его
  • Если употребили и почувствовали симптомы — обратитесь к врачу

Власти предупреждают: даже если продукт выглядит и пахнет нормально, он может быть опасен для здоровья.

Детальная информация и список кодов/производителей доступны на сайте Агентства по контролю пищевых продуктов Канады (CFIA).

Вспышка продолжается, возможны новые случаи заболевания.

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