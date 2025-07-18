В Канаде продолжается вспышка заражения сальмонеллой из-за мясных деликатесов: власти отзывают новый вид салями, теперь и в Квебеке

Вспышка сальмонеллёза, связанная с употреблением мясных деликатесов, вынудила федеральные службы изъять с полок продукт Rea Soppressata Salami Sweet («Сладкая сопрессата» бренда Rea), который сегодня добавили к списку ранее отозванных продуктов. Об этом сообщает Канадское агентство по контролю пищевых продуктов (CFIA).

Всего с апреля сальмонеллой заразились 84 человека, девять из них были госпитализированы, сообщает Агентство общественного здравоохранения Канады (PHAC). Ранее случаи заражения были зарегистрированы в Альберте, Онтарио и Манитобе, но теперь в список распространения попал Квебек.

Отзыву подлежат следующие продукты:

Rea brand Soppressata Salami Sweet (UPC 841571 042200)

Rea brand Genoa Salami Sweet

Rea brand Genoa Salami Hot

Bona brand Mild Genova Salami

Все указанные изделия выпускались компанией Marini Foods Ltd. и продавались в крупных сетях, специализированных магазинах, кафе, ресторанах и мясных лавках, а также могли использоваться в готовых бутербродах.

Почему это опасно:

Сальмонелла — бактериальная инфекция, особо опасная для детей, пожилых, беременных и людей с ослабленным иммунитетом. У здоровых людей может вызывать жар, тошноту, диарею, боль в животе и головные боли.

Что делать покупателям:

Проверьте упаковку и UPC-код продукта

Не употребляйте, не готовьте и не храните перечисленные продукты дома

Верните товар в магазин или утилизируйте его

Если употребили и почувствовали симптомы — обратитесь к врачу

Власти предупреждают: даже если продукт выглядит и пахнет нормально, он может быть опасен для здоровья.

Детальная информация и список кодов/производителей доступны на сайте Агентства по контролю пищевых продуктов Канады (CFIA).

Вспышка продолжается, возможны новые случаи заболевания.

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