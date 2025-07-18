Аренда двухкомнатных квартир в Монреале выросла на 7,7% за первый квартал года

Для сравнения: в первом квартале 2024 года рост аренды составлял 11,7%.
Найти квартиру с двумя спальнями (квадратура около 4,5 комнат) в Монреале с арендной платой менее 1500 долларов — задача не из простых. Рынок очень жёсткий, уровень свободных квартир составляет около 1%, подчёркивает специалист по анализу рынка жилья в Квебеке из SCHL Фрэнсис Кортеллино. «Спрос по-прежнему очень высок, а новых квартир с подобными ценами очень мало», — поясняет эксперт, добавляя, что ситуация с нехваткой жилья сохраняется.
С другой стороны, арендаторам, ищущим более дорогие квартиры — с арендой свыше 2000 долларов, — найти жильё проще: уровень вакантности здесь достигает около 5%. «Это действительно два параллельных рынка, — отмечает экономист. — Конкуренция там очень сильная.»
SCHL не устанавливала конкретный «порог баланса» на рынке аренды, однако Кортеллино напоминает, что в период с 2006 по 2016 годы уровень вакантности в Монреале держался на уровне 3–4%, а рост арендных ставок соответствовал уровню инфляции.
Рост цен и снижение доступности жилья
С недавним резким ростом стоимости жилья доступность аренды в Монреале и пригородах ухудшается. На аренду сейчас уходит около 13,3% среднего дохода двухчленного домохозяйства в регионе, что заметно выше показателя 2020 года — 10,9%.
Эксперт сразу отметил, что эти данные не отражают ситуацию у всех арендаторов, поскольку не все живут в домохозяйствах из двух человек и не все зарабатывают среднюю зарплату.
Также наблюдается рост арендных ставок выше рекомендованных административным жилищным трибуналом (TAL). Это связано с тем, что владельцы жилья пересматривают цены при смене арендаторов, ориентируясь на рыночные условия.
Надежда на стабилизацию
Тем не менее, рынок аренды может начать постепенно стабилизироваться в ближайшие месяцы, отмечает Кортеллино. В регионе сейчас строится около 23 000 квартир для аренды, что является почти рекордным уровнем.
Кроме того, снижение иммиграции и ухудшение ситуации с трудоустройством среди молодежи снизят спрос. Предполагается, что предстоящий осенний ежегодный доклад SCHL подтвердит возможный рост уровня вакантности.
Сравнение с другими городами Канады
Цены на выставленные на рынок квартиры в Монреале выросли всего на 2,0%, тогда как год назад рост был 8,4%. Для сравнения, в таких крупных городах, как Калгари, Торонто, Ванкувер и Галифакс, цены на аренду демонстрируют спад.
На рынке Торонто, по словам Кортеллино, многие инвесторы столкнулись с проблемами сбыта своих кондоминиумов и начали сдавать их в аренду, что усилило конкуренцию и давление на цены. «В случае с Монреалем доля таких инвесторов и их влияние значительно ниже», — подытожил аналитик.
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
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