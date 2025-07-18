Аренда двухкомнатных квартир в Монреале выросла на 7,7% за первый квартал года

Средняя арендная плата за двухкомнатное жильё в столичном регионе Монреаля выросла на 7,7% в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в обновленном отчёте федеральной Канадской жилищной корпорации (SCHL), опубликованном во вторник.

Для сравнения: в первом квартале 2024 года рост аренды составлял 11,7%.

Найти квартиру с двумя спальнями (квадратура около 4,5 комнат) в Монреале с арендной платой менее 1500 долларов — задача не из простых. Рынок очень жёсткий, уровень свободных квартир составляет около 1%, подчёркивает специалист по анализу рынка жилья в Квебеке из SCHL Фрэнсис Кортеллино. «Спрос по-прежнему очень высок, а новых квартир с подобными ценами очень мало», — поясняет эксперт, добавляя, что ситуация с нехваткой жилья сохраняется.

С другой стороны, арендаторам, ищущим более дорогие квартиры — с арендой свыше 2000 долларов, — найти жильё проще: уровень вакантности здесь достигает около 5%. «Это действительно два параллельных рынка, — отмечает экономист. — Конкуренция там очень сильная.»

SCHL не устанавливала конкретный «порог баланса» на рынке аренды, однако Кортеллино напоминает, что в период с 2006 по 2016 годы уровень вакантности в Монреале держался на уровне 3–4%, а рост арендных ставок соответствовал уровню инфляции.

Рост цен и снижение доступности жилья

С недавним резким ростом стоимости жилья доступность аренды в Монреале и пригородах ухудшается. На аренду сейчас уходит около 13,3% среднего дохода двухчленного домохозяйства в регионе, что заметно выше показателя 2020 года — 10,9%.

Эксперт сразу отметил, что эти данные не отражают ситуацию у всех арендаторов, поскольку не все живут в домохозяйствах из двух человек и не все зарабатывают среднюю зарплату.

Также наблюдается рост арендных ставок выше рекомендованных административным жилищным трибуналом (TAL). Это связано с тем, что владельцы жилья пересматривают цены при смене арендаторов, ориентируясь на рыночные условия.

Надежда на стабилизацию

Тем не менее, рынок аренды может начать постепенно стабилизироваться в ближайшие месяцы, отмечает Кортеллино. В регионе сейчас строится около 23 000 квартир для аренды, что является почти рекордным уровнем.

Кроме того, снижение иммиграции и ухудшение ситуации с трудоустройством среди молодежи снизят спрос. Предполагается, что предстоящий осенний ежегодный доклад SCHL подтвердит возможный рост уровня вакантности.

Сравнение с другими городами Канады

Цены на выставленные на рынок квартиры в Монреале выросли всего на 2,0%, тогда как год назад рост был 8,4%. Для сравнения, в таких крупных городах, как Калгари, Торонто, Ванкувер и Галифакс, цены на аренду демонстрируют спад.

На рынке Торонто, по словам Кортеллино, многие инвесторы столкнулись с проблемами сбыта своих кондоминиумов и начали сдавать их в аренду, что усилило конкуренцию и давление на цены. «В случае с Монреалем доля таких инвесторов и их влияние значительно ниже», — подытожил аналитик.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

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