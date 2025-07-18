TikTok ведёт переговоры с Канадой, чтобы избежать закрытия сервиса

Популярный видеосервис TikTok пытается договориться с канадскими властями, чтобы не допустить полного прекращения работы в стране. После распоряжения о закрытии канадского подразделения компании, принадлежащей китайскому холдингу ByteDance, сервис заморозил расходы на культурные и спонсорские проекты.

2 июля генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу направил официальное письмо министру промышленности Канады Мелани Жоли, в котором предупредил, что без поддержки со стороны правительства компания будет вынуждена уволить всех своих сотрудников в Канаде и прекратить поддержку местных авторов контента.

Для урегулирования вопросов национальной безопасности TikTok предлагает реализовать в Канаде локализацию данных — аналогичную тем, что уже действуют в США («Проект Техас») и Европе («Проект Клевер»). В компании предварительно называют эту инициативу «Проект Клен». Сейчас данные канадских пользователей хранятся в США, Ирландии, Сингапуре и Малайзии.

Представители TikTok отмечают, что решение о возможном запрете сервиса было принято предыдущим правительством во главе с Джастином Трюдо в условиях иной политической обстановки и что в США президент Дональд Трамп уже приостановил аналогичные меры.

В Канаде TikTok насчитывает около 14 миллионов пользователей и около 350 сотрудников, а за последние пять лет компания перечислила в казну страны 340 миллионов канадских долларов налогов. Как будут развиваться дальнейшие переговоры — пока неизвестно, однако в TikTok остаются настроены на конструктивный диалог с канадскими властями.

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