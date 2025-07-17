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Новости Монреаль оказался в числе наиболее загрязнённых крупных городов мира по качеству воздуха

Монреаль оказался в числе наиболее загрязнённых крупных городов мира по качеству воздуха

Степан Артемьевский Июл 17, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 45 Просмотров

Во вторник утром, 15 июля 2025 года, Монреаль занял шестую строчку в глобальном рейтинге самых загрязнённых крупных городов мира по версии швейцарской компании IQAir, специализирующейся на мониторинге и очистке воздуха. Индекс качества воздуха (AQI) в городе поднялся до уровня 152, что официально считается «нездоровым» для населения.

 

В числе самых загрязнённых

Согласно данным IQAir на 8:30 утра, Монреаль уступал по уровню загрязнения воздуха только пяти мегаполисам: Киншаса (ДР Конго), Сантьяго (Чили), Багдад (Ирак), Ханой (Вьетнам) и Манама (Бахрейн). В десятку попал и Торонто, где уровень AQI составил 111.

Напротив, Ванкувер в тот же день оказался лидером среди городов с самым чистым воздухом в мире с показателем AQI всего 13.

Причины — задымление и погодные условия

Причина резкого ухудшения ситуации — густой дым от лесных пожаров, пришедший с канадских прерий. Видимость в городе ухудшилась, а пик загрязнения совпал с периодом экстремальной жары и аномальных дождей, побивших исторические рекорды осадков. Канадское окружное ведомство выпустило особое предупреждение и рекомендовало населению ограничить пребывание на улице, закрыть окна, при возможности использовать воздухоочистители и носить маски типа N95.

Кому особенно опасно

В группе риска находятся люди с респираторными и хроническими заболеваниями, пожилые, маленькие дети и уличные работники. Власти просят следить за состоянием воздуха, заботиться о здоровье уязвимых соседей и оперативно узнавать прогнозы.

Обычно воздух чище

IQAir подчёркивает, что обычно Монреаль отличается довольно хорошими показателями качества воздуха даже несмотря на большие размеры города, промышленное развитие и постоянно растущее население. Тем не менее, природные катастрофы, выбросы от транспорта и предприятий иногда приводят к всплескам сильного загрязнения.

Рекомендации для жителей Монреаля:

  • По возможности не выходить на улицу
  • Избегать физических нагрузок вне помещений
  • Держать окна закрытыми
  • Использовать воздухоочистители
  • Носить маски на открытом воздухе

На фоне природных катастроф и увеличения числа аномальных погодных явлений специалисты призывают быть максимально осторожными и следовать всем рекомендациям по защите здоровья.

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