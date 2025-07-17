Монреаль оказался в числе наиболее загрязнённых крупных городов мира по качеству воздуха

В числе самых загрязнённых
Согласно данным IQAir на 8:30 утра, Монреаль уступал по уровню загрязнения воздуха только пяти мегаполисам: Киншаса (ДР Конго), Сантьяго (Чили), Багдад (Ирак), Ханой (Вьетнам) и Манама (Бахрейн). В десятку попал и Торонто, где уровень AQI составил 111.
Напротив, Ванкувер в тот же день оказался лидером среди городов с самым чистым воздухом в мире с показателем AQI всего 13.
Причины — задымление и погодные условия
Причина резкого ухудшения ситуации — густой дым от лесных пожаров, пришедший с канадских прерий. Видимость в городе ухудшилась, а пик загрязнения совпал с периодом экстремальной жары и аномальных дождей, побивших исторические рекорды осадков. Канадское окружное ведомство выпустило особое предупреждение и рекомендовало населению ограничить пребывание на улице, закрыть окна, при возможности использовать воздухоочистители и носить маски типа N95.
Кому особенно опасно
В группе риска находятся люди с респираторными и хроническими заболеваниями, пожилые, маленькие дети и уличные работники. Власти просят следить за состоянием воздуха, заботиться о здоровье уязвимых соседей и оперативно узнавать прогнозы.
Обычно воздух чище
IQAir подчёркивает, что обычно Монреаль отличается довольно хорошими показателями качества воздуха даже несмотря на большие размеры города, промышленное развитие и постоянно растущее население. Тем не менее, природные катастрофы, выбросы от транспорта и предприятий иногда приводят к всплескам сильного загрязнения.
Рекомендации для жителей Монреаля:
- По возможности не выходить на улицу
- Избегать физических нагрузок вне помещений
- Держать окна закрытыми
- Использовать воздухоочистители
- Носить маски на открытом воздухе
На фоне природных катастроф и увеличения числа аномальных погодных явлений специалисты призывают быть максимально осторожными и следовать всем рекомендациям по защите здоровья.
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