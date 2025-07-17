Очередь к специалистам в Квебеке превысила 900 000 человек: система здравоохранения не справляется

Число жителей Квебека, ожидающих приёма у врачей-специалистов, резко выросло за последние пять лет и на сегодняшний день превышает 900 000 человек. Это почти вдвое больше, чем было в 2019 году. По оценке медиков и экспертов, ситуация перерастает в кризис.

«Нам искренне жаль пациентов. Все врачи хотят помогать, но система перегружена,» — говорит доктор Рафик Гали, представитель Федерации медицинских специалистов Квебека (FMSQ).

Кто попадает в очередь и как это работает

Когда семейный врач направляет пациента к специалисту, его медицинское состояние оценивается по степени срочности. В зависимости от категории, пациента обязаны принять в срок от 3 дней до одного года. Однако ситуация настолько критическая, что около двух третей из числа ожидающих уже превысили свои предельные сроки.

По словам доктора Гали, задержки касаются в основном пациентов с менее тяжёлыми диагнозами.

«Если официально можно подождать три месяца или год, в реальности это может затянуться ещё дольше», — признаёт он.

Причины сверхнагрузки

Государственное агентство Santé Québec объясняет ухудшение ситуации несколькими факторами:

Стареющее население и, как следствие, рост количества пациентов с хроническими и сложными случаями

Нехватка медицинских специалистов

Сокращение часов работы клиник и бюджетные ограничения

При этом интенсивность работы докторов остаётся высокой.

«Специалисты видят огромное количество пациентов, но система не выдерживает спроса. Это становится невозможным», — добавил Гали.

Возможные решения: подключение частного сектора

Пациентские организации предлагают принять экстренные меры. По мнению Пола Брунé, председателя Совета по защите прав пациентов (CPPM), необходимо оперативно использовать ресурсы частной медицины.

«Множество специалистов ушли в частный сектор. Один из методов, который, по данным, работает в Онтарио — установить одинаковые расценки на услуги вне зависимости от того, предоставлены ли они в частной или в государственной системе.»

— Пол Брунé, CPPM

Это, по его словам, позволит направлять пациентов к частным врачам без необходимости платить из своего кармана, а государство компенсирует расходы, как и в рамках публичной медицины.

Вывод

Проблема доступности специализированной медпомощи в Квебеке достигла кризисного уровня. Свыше 900 000 человек в очереди — это не просто статистика, а реальные риски ухудшения здоровья тысяч жителей провинции. Пока власти обсуждают долгосрочные реформы, эксперты настаивают: решения нужны немедленно, начиная с временных мер по привлечению частных ресурсов и инвестиций в человеческий капитал.

«Сейчас на кону не только эффективность системы здравоохранения, но и здоровье населения уже в краткосрочной перспективе», — резюмирует доктор Гали.

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