Рекордный рост продаж на рынке недвижимости Монреаля в июне

В июне 2025 года рынок жилой недвижимости региона Монреаля продемонстрировал уверенный рост. По данным Ассоциации профессиональных агентов по недвижимости Квебека (APCIQ), в прошлом месяце было заключено 4385 сделок купли-продажи, что на 15,5% больше, чем в июне 2024 года, когда смену владельца прошли 3798 объектов.

Наблюдается также небольшой рост предложения: общее число активных объявлений о продаже составило 18 122, что на 1,8% выше, чем годом ранее. Рост прежде всего обеспечен за счёт увеличения предложения на рынке кондоминиумов, в то время как число домов на одну семью и многоквартирных домов (плексов) снизилось по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В регионе Монреаля появилось 5654 новых объявления о продаже за месяц, что представляет собой рост на 6,4% по сравнению с июнем прошлого года.

Цены продолжают демонстрировать стабильную положительную динамику. В июне наблюдался равномерный рост медианных цен во всех сегментах:

Дома на одну семью подорожали на 7,4% , достигнув медианной цены в 627 000 долларов .

Плексы (дома на 2–5 квартир) выросли в цене на 7,1% , с медианной ценой в 830 000 долларов .

Кондоминиумы показали рост на 6,6%, с медианной ценой 426 494 доллара.

📊 Экспертный взгляд

Согласно анализу ассоциации, несмотря на экономическую неопределённость, рынок недвижимости Монреаля сохраняет активность. Спрос на жильё остаётся высоким, особенно в сегменте индивидуальных домов, что продолжает оказывать давление на цены. Одновременно с этим, рост числа предложений на рынке кондоминиумов может в ближайшие месяцы повлиять на темпы роста цен в данном сегменте.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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