Монреальцы требуют идеального сервиса — и щедро за него платят

Опрос компании Lightspeed Commerce выявил, что для жителей Монреаля поход в ресторан — это не просто приём пищи, а полноценное впечатление, в котором важна каждая деталь: от скорости обслуживания до чистоты зала. В Монреале — капризный клиент, но щедрый, если стараются ему угодить.

Монреальская компания Lightspeed Commerce провела опрос среди 7000 посетителей ресторанов в семи странах и пяти крупных городах, чтобы выяснить, чего именно ждут гости от заведений и как это отражается на размере чаевых.

Результаты говорят одно: монреальцы крайне требовательны к обслуживанию, и больше всего их раздражает хамство со стороны персонала. Однако если заведение соответствует их высоким стандартам, они охотно оставляют щедрые чаевые.

«Последний опрос Lightspeed ясно показывает, что для монреальцев важна не просто еда — они ожидают профессиональный сервис, быстрое обслуживание и чистую обстановку. Рестораны, которые этого не обеспечивают, рискуют потерять клиентов»,

— отмечает президент компании Lightspeed Ж.-Д. Сен-Мартен.

Что больше всего раздражает монреальских посетителей?

Согласно опросу, наиболее распространённые жалобы у гостей из Монреаля следующие:

Грубый персонал – 37 %

– 37 % Холодная еда – 29 %

– 29 % Долгое ожидание обслуживания – 27 %

– 27 % Грязные или липкие столы/меню – 22 %

Если верить исследованию, монреальцы — самые нетерпимые к хамству из всех опрошенных. Почти половина (48 %) признались, что никогда не вернутся в ресторан после грубого обращения. А каждый третий посетитель (29 %) хотя бы раз ушёл до подачи блюд из-за слишком долгого ожидания.

Чем выше требования — тем выше чаевые?

Интересно, что при всей строгости оценки сервиса, монреальские посетители чаще поощряют хорошую работу официантов, чем жители других провинций.

35 % монреальцев оставляют чаевые от 15 до 20 %

монреальцев оставляют В остальной Канаде так поступают 29 %

Основная масса канадцев, по данным опроса, обычно дают от 10 до 15 %

Однако стоит отметить, что мнения самих работников отрасли могут отличаться от официальной статистики.

Голос с места: взгляд официантки

Наташа Бьянше, официантка из паба Brutopia Brewpub в центре Монреаля, рассказала, что не всегда ощущает, что местные жители щедрее на чаевые.

«Мне кажется, в Квебеке нет сильной культуры чаевых — возможно, из-за влияния европейских обычаев. Когда приходят туристы из Европы, они часто не оставляют чаевых, и это сказывается на общей культуре. А вот американцы, например, почти всегда оставляют минимум 20 %»,

— говорит Бьянше.

Она также признаёт, что чаевые — вещь непредсказуемая, даже при высоком качестве обслуживания.

«Ты можешь знать, что работаешь отлично, и гости это подтверждают, обещают вернуться. Но в итоге оставляют очень маленькие чаевые — или вообще ничего.

Работа стрессовая, потому что ты никогда точно не знаешь, сколько заработаешь в день или в месяц»,

— делится официантка.

Контекст: зарплаты в индустрии

Важно учитывать, что минимальная часовая ставка для работников, получающих чаевые в Квебеке, составляет всего 12,90 $, тогда как для других категорий она — 16,10 $. Это делает чаевые критически важной частью заработка для обслуживания.

Вывод: сервис — это не бонус, а необходимость

Опрос компании Lightspeed ещё раз подтверждает: монреальцы — взыскательные клиенты, и к ресторанному обслуживанию они подходят с серьёзными ожиданиями. Внимательное, вежливое и быстрое обслуживание в чистом помещении — не просто пожелания, а факторы, напрямую влияющие на успех заведения.

С другой стороны, щедрые чаевые становятся наградой тем, кто сумел впечатлить гостей. Однако, как показывает практика, даже это не всегда гарантировано.

Для ресторанного бизнеса в Монреале вывод один: хороший сервис — это инвестиция, без которой невозможно удержать постоянного клиента.

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