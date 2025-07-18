Канада усиливает защиту бизнеса — вводит новые правила по допуску иностранных компаний к госзакупкам

Правительство Канады утвердило новый регламент, который ограничит участие иностранных компаний в федеральных закупках, если их страны вводят аналогичные ограничения для канадских предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«В то время как Канада ведёт переговоры с США о новом экономическом и безопасностном партнёрстве, мы принимаем решительные меры для защиты наших рабочих и компаний от недобросовестных торговых практик», — говорится в официальном заявлении. Согласно новой политике, поставщики из стран, которые ограничивают доступ Канады к своим государственным тендерам, будут отстранены от участия в канадских федеральных закупках.

Премьер-министр Марк Карни подчеркнул, что эти меры направлены на расширение возможностей канадских компаний на федеральном рынке госзакупок и предоставление им приоритетного доступа. Новый регламент коснётся контрактов стоимостью свыше 10 тысяч долларов, не связанных с оборонной сферой.

На фоне угроз США в отношении новых импортных пошлин Канада также рассматривает возможность расширения закупок стали и алюминия отечественного производства для реализации государственных проектов.

11 июля Марк Карни официально заявил, что канадское правительство приняло во внимание угрозу американских пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом, и разрабатывает меры по защите экономики страны и занятости населения.

Напомним, 1 августа вступают в силу новые американские импортные пошлины в размере 35% на канадские товары. Ранее, с 3 апреля, США ввели таможенные пошлины в 25% на автомобили, включая канадские, что вызвало ответные меры от Канадского правительства с повышением тарифов на американские автомобили. При этом в апреле премьер-министр Марк Карни отложил введение ответных пошлин на полгода.

8 июля Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины на медь до 50% с целью поддержки американской металлургии, а в конце мая повысил пошлины на сталь и алюминий, в том числе из Канады, с 25% до 50%.

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