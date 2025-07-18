«Святое очарование» президента Макрона: бег, фотосеты и скандальные слухи

Снимки раскрывают обычный день французского лидера: утренняя пробежка на фоне живописных гор, разминка перед деловой частью дня, встреча с президентом США Дональдом Трампом и традиционная фотосессия с телефоном, где каждый мускул лица Макрона словно выверен до идеала.
Однако далеко не все восхищены подобной «показухой». Один из комментаторов написал:
«Прекрасно! Только зачем мне знать, как президент бегает?! Пусть играет мускулами на политической арене».
Другой подписчик из Франции выразил недовольство:
«Горы оценил, кроссовки классные, но эта постоянная демонстрация надоела».
Ещё один пользователь отметил:
«Наше святое очарование никак не может наиграться с фотосетами! Но по ходу Трамп и без спорта сильнее — смотрите, как сжал руку Макрону, кости бы не переломал».
Кроме того, в интернете недавно разгорелся скандал: пользователей встревожили кадры из поезда между Киевом и Европой, где президент Франции и канцлер Германии Фридрих Мерц были запечатлены в двусмысленной ситуации. На снимках на столе у Макрона и Мерца виден небольшой пакетик с белым порошком и ложечка, что породило слухи о возможном употреблении наркотиков. Ни президент, ни канцлер пока не прокомментировали эти обвинения.
Как будут развиваться события — покажет время. А пока «святое очарование» Макрона продолжает завоёвывать сердца или вызывать скепсис в социальных сетях.
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