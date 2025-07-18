Канада готовится уничтожить около 400 страусов на ферме в Британской Колумбии

Канада готовится уничтожить около 400 страусов на ферме в Британской Колумбии после выявления вспышки высокопатогенного птичьего гриппа H5N1. Решение о забое всего стада на ферме Universal Ostrich Farms было принято Канадским агентством по инспекции продуктов питания (CFIA) после того, как в конце 2024 года погибли 69 птиц.

Власти настаивают: такие меры необходимы для предотвращения дальнейшего распространения инфекции и сохранения экспортной репутации страны.

Владельцы фермы и сторонники оспаривают это решение, заявляя, что оставшиеся страусы полностью здоровы и что яйца этих птиц могут содержать уникальные антитела, потенциально полезные для борьбы с вирусами. Они подали апелляцию и получили неожиданную поддержку за рубежом. На защиту страусов встали известные американские политики и медийные личности.

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший обратился к канадским властям с призывом остановить уничтожение птиц и провести дополнительные исследования. Он подчеркнул потенциальную научную ценность страусов и важность изучения их иммунитета для сельского хозяйства. Его поддержал Мехмет Оз, бывший глава медицинской службы в администрации Дональда Трампа, который предложил перевезти страусов на своё ранчо во Флориде.

Также вмешался нью-йоркский миллиардер Джон Катсиматидис, который официально обратился к премьер-министру Канады с просьбой сохранить стадо. К акции присоединились активисты и сторонники защиты животных, устраивающие протесты у фермы.

Фермеры и их союзники критикуют решение CFIA как бюрократическое, утверждая, что угрозы немедленного распространения вируса нет, а государство игнорирует возможность научных исследований. Канадское правительство, в свою очередь, жёстко придерживается стандартных санитарных процедур, опасаясь подрыва доверия к политике биобезопасности страны.

Сейчас вопрос о дальнейшем существовании страусов находится на рассмотрении в суде, а судьбу птиц решат в ближайшее время.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.