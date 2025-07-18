“Бери да помни” и бери да смотри!

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Сестры

Сестры-близняшки Соня и Алиса волею судьбы были разлучены и выросли в разных странах: Соня — в столице России, а Алиса — в Турции. Девушки никогда не интересовались жизнью друг друга, пока однажды Соня с мужем не решают переехать в Турцию. Случайная встреча переворачивает их судьбы: каждой из сестер неожиданно подходит жизнь другой. В результате несчастного случая Соня теряет память, а Алиса, влюбившись в мужа сестры, сознательно играет чужую роль. Полюбить другого мужа Соня так и не смогла, однако искренне привязалась к сыну сестры, считая его своим. Жизни близняшек все больше запутываются. Что будет, когда тайна раскроется?

Волшебник изумрудного города

По мотивам сказки Александра Волкова. В далеком городе живет девочка Элли. Однажды злая колдунья Гингема наколдовала ураган, который унес Элли и ее собачку Тотошку в страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, Элли вместе с новыми друзьями, Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом, придется отправиться по дороге из желтого кирпича в Изумрудный город – на поиски Волшебника, который исполнит их заветные желания.

Сломанная стрела

В прошлом капитан СОБРа Максим Нестеров не успел помешать террористам привести в действие взрывное устройство, из-за чего его дочь погибла. Жена Нестерова не смогла простить ему ее смерть и решила уйти от супруга. Чтобы вывести своего друга из тяжелого психологического состояния, бывший коллега Нестерова Егор приглашает его погостить на черноморском побережье. Поездка к морю складывается не самым лучшим образом. Максим решает примкнуть к туристической группе, где знакомится с Надей — девушкой, которая начинает ему симпатизировать. Вместе с другими отдыхающими они случайно выходят к деревне нелегальных золотоискателей и оказываются в ловушке бандитов. Нарушители закона явно не рады нежданным свидетелям и хотят избавиться от них. Максиму придется противостоять преступникам и спасти Надю вместе с остальными туристами. Его борьба окажется непростой, так как за злодеями стоят еще более могущественные силы.

Сто лет тому вперед

По мотивам одноименной повести Кира Булычева. Они живут в разных мирах. Коля Герасимов — в Москве 2024 года, Алиса Селезнева — на сто лет позже. Коля — обычный старшеклассник, ему нет дела до будущего. Алису не отпускает прошлое: она пытается найти маму, которая пропала, сражаясь с космическими пиратами. Встреча Алисы и Коли станет началом невероятных приключений.

Большой куш. Бангкок

Новое реалити-шоу

«Большой куш. Бангкок» — реалити, в котором высокие ставки, рискованные ходы и блестящие комбинации на грани фантастики. 12 звездных пар, один чемодан с 10 миллионами рублей, десять пустых и один с черной меткой — пропуском на вылет. Здесь каждый ход решает все. Блеф, рискованные обмены и большие ставки — участники могут не только сорвать куш, но и кардинально изменить свою судьбу. А ведущие Павел Воля и Ляйсан Утяшева не дадут им ни минуты покоя и добавят перчинки в игру.

Бери да помни

Шестилетний Ильхам проводит лето в деревне, но сильно скучает по родителям. Чтобы развлечь внука, дед Расим вспоминает про легендарную игру «Бери да помни», благодаря которой начинается череда исполнений желаний. Поначалу происходящее не нравится его жене Суфие, но постепенно игра самым невероятным образом меняет как жизнь этой семьи, так и жизнь и мечты всей деревни.

Где наши деньги?

Трое парней из маленького городка в поисках легких денег решают обчистить местный банк. Вооружившись экскаватором, они вламываются в хранилище и выносят оттуда все. Наутро после налета грабители узнают, что из банка украдено 25 миллионов рублей. Тут-то и повисает в воздухе вопрос «Где наши деньги?», потому что на самом деле троица вынесла из банка всего лишь миллион, а значит — либо среди друзей есть «крыса», либо где-то в городке в ходу еще 24 миллиона.

Остаться друзьями

Рома и Аня прожили в браке около пяти лет. Конфетно-букетный период сменился суровыми буднями семейной жизни. Они поняли, что надо двигаться дальше, но в разных направлениях. Однако их общие друзья — молодые родители Катя и Леша, а также холостяки Олег и Эля — не согласны с их решением развестись, ведь Рома и Аня — ядро их тусовки, без них компания развалится. Совместные ужины, поездки на природу, общие дни рождения — всему этому может прийти конец. Но и у Ромы, судя по всему, не охладели чувства к бывшей жене. Брошенная вскользь фраза «Не нравится, давай разведемся» перевернула его привычный образ жизни. Одна Аня, почувствовав свободу, окунается в водоворот новых отношений и пытается найти себя в этом мире

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