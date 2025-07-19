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Новости Via Rail планирует использовать обновлённые вагоны для улучшения железнодорожного сообщения

Via Rail планирует использовать обновлённые вагоны для улучшения железнодорожного сообщения

Виктория Христова Июл 19, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 34 Просмотров

Via Rail планирует использовать обновлённые вагоны для улучшения железнодорожного сообщения между Галифаксом и Монреалем, но пока не известно, приведёт ли это к увеличению частоты рейсов.

 

Генеральный директор Via Rail Марио Пелоэн подтвердил такие планы после церемонии, посвящённой завершению реконструкции вокзала в Галифаксе и 120-летней годовщине поезда The Ocean, соединяющего Монреаль и Галифакс.

Отмечается, что правительство Канады взяло на себя обязательство полностью обновить парк вагонов Via Rail в течение ближайших десяти лет. До появления нового подвижного состава компания приступает к модернизации и переоборудованию старых стальных вагонов, ранее используемых в центральных регионах страны, для последующего их направления в Атлантическую Канаду. Эти вагоны, произведённые Budd Company в 1954 году, планируется отправлять в Галифакс и на другие дальнемагистральные линии по мере их высвобождения.

Однако, по словам главы компании, пока неясно, будет ли этого достаточно для восстановления ежедневного сообщения между Галифаксом и Монреалем — сейчас поезд The Ocean курсирует всего три раза в неделю, и решение о возвращении ежедневных рейсов напрямую зависит от наличия вагонов и доступности временных слотов на железной дороге.

Ключевые сложности связаны с тем, что Via Rail пользуется инфраструктурой грузовой компании CN, и занятость путей грузовыми поездами ограничивает возможность увеличения частоты пассажирских рейсов. Руководство перевозчика отмечает, что вопрос о дополнительных слотах находится в постоянном обсуждении с CN, и итоговое решение зависит от переговоров между компаниями.

Пелоэн также подтвердил, что обновлённые вагоны будут использоваться не только на маршруте The Ocean, но и на других дальнемагистральных направлениях страны.

Итог: модернизация подвижного состава позволит улучшить условия поездки на маршруте Монреаль–Галифакс, но перспективы увеличения частоты рейсов пока остаются под вопросом и будут зависеть от наличия слотов на путях и дальнейших решений по обновлению инфраструктуры.

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