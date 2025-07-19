Via Rail планирует использовать обновлённые вагоны для улучшения железнодорожного сообщения между Галифаксом и Монреалем, но пока не известно, приведёт ли это к увеличению частоты рейсов.

Генеральный директор Via Rail Марио Пелоэн подтвердил такие планы после церемонии, посвящённой завершению реконструкции вокзала в Галифаксе и 120-летней годовщине поезда The Ocean, соединяющего Монреаль и Галифакс.

Отмечается, что правительство Канады взяло на себя обязательство полностью обновить парк вагонов Via Rail в течение ближайших десяти лет. До появления нового подвижного состава компания приступает к модернизации и переоборудованию старых стальных вагонов, ранее используемых в центральных регионах страны, для последующего их направления в Атлантическую Канаду. Эти вагоны, произведённые Budd Company в 1954 году, планируется отправлять в Галифакс и на другие дальнемагистральные линии по мере их высвобождения.

Однако, по словам главы компании, пока неясно, будет ли этого достаточно для восстановления ежедневного сообщения между Галифаксом и Монреалем — сейчас поезд The Ocean курсирует всего три раза в неделю, и решение о возвращении ежедневных рейсов напрямую зависит от наличия вагонов и доступности временных слотов на железной дороге.

Ключевые сложности связаны с тем, что Via Rail пользуется инфраструктурой грузовой компании CN, и занятость путей грузовыми поездами ограничивает возможность увеличения частоты пассажирских рейсов. Руководство перевозчика отмечает, что вопрос о дополнительных слотах находится в постоянном обсуждении с CN, и итоговое решение зависит от переговоров между компаниями.

Пелоэн также подтвердил, что обновлённые вагоны будут использоваться не только на маршруте The Ocean, но и на других дальнемагистральных направлениях страны.

Итог: модернизация подвижного состава позволит улучшить условия поездки на маршруте Монреаль–Галифакс, но перспективы увеличения частоты рейсов пока остаются под вопросом и будут зависеть от наличия слотов на путях и дальнейших решений по обновлению инфраструктуры.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.