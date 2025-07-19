Иван Демидов и шоу финтов на турнире Make Your Move в Буа-Бриане

Пару дней назад в Центре спортивного мастерства «Руссо» в Буа-Бриане прошёл девятый турнир Make Your Move — конкурс буллитов, открытый для всех желающих продемонстрировать самые эффектные хоккейные финты, или, как говорят, «воскресные трюки».

В числе участников был молодой нападающий команды «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов, а также популярная в соцсетях звезда Swaggy P.

Как отмечал на месте мой коллега Микаэль Пети, появление 18-летнего российского хоккеиста вызвало бурные аплодисменты зрителей. Иван не упустил случая раздать несколько шайб болельщикам, а затем устроил настоящее шоу.

Его финт одной рукой и обыгрыш вратаря впечатлили всех и обеспечили Демидову победу на первом этапе турнира под овации публики. Стоит отметить, что в рамках мероприятия акцент делался не столько на спортивное мастерство, сколько на популярность и харизму участников — что, вероятно, сыграло в пользу Ивана.

Во втором этапе соревнования приняли участие шесть хоккеистов, среди которых Демидов вновь проявил своё мастерство, забросив четвёртую шайбу и сравняв счёт с тремя соперниками. Однако именно Билл Зоннон и Джастин Карбонно сумели первыми набрать пять голов и вышли в финал. Победу в турнире одержал Зоннон, отличившийся эффектным броском с кистей.

Заключительной частью вечера стали мини-матчи между юниорскими командами, подарившие зрителям много ярких эмоций.

Турнир Make Your Move стал настоящим праздником летнего хоккея, где зрители насладились захватывающими финтами и по-настоящему довольны зрелищем.

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https://youtu.be/FlwwbQgOyOM?si=Fr85nbf3eDzq-xFa