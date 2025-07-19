Дональд Трамп заявил, что Штаты близки к заключению торговых соглашений с ЕС и Индией

По словам Трампа, ранее Евросоюз наносил США значительный ущерб, однако сейчас настроен конструктивно и стремится к заключению сделки.
В отношении Канады американский лидер был более сдержан и сообщил, что говорить о торговом соглашении пока преждевременно.
Трамп подчеркнул, что Канада серьёзно обидела Соединённые Штаты, в частности, введением высоких пошлин — до 400 процентов — на американские фермерские товары.
Он назвал такие меры «оскорбительными» для США и отметил, что до достижения каких-либо договорённостей ещё далеко.
Таким образом, на фоне активных переговоров с ЕС и Индией, торговые отношения между США и Канадой остаются напряжёнными, и перспективы двусторонней сделки пока неопределённы.
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