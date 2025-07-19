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Новости Дональд Трамп заявил, что Штаты близки к заключению торговых соглашений с ЕС и Индией

Дональд Трамп заявил, что Штаты близки к заключению торговых соглашений с ЕС и Индией

Юрий Кирпичев Июл 19, 2025 Новости Оставить комментарий 31 Просмотров

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты близки к заключению торговых соглашений с Европейским союзом и Индией, подчеркнув, что с ЕС удалось добиться существенного прогресса в переговорах благодаря изменившемуся подходу европейской стороны.

 

По словам Трампа, ранее Евросоюз наносил США значительный ущерб, однако сейчас настроен конструктивно и стремится к заключению сделки.

В отношении Канады американский лидер был более сдержан и сообщил, что говорить о торговом соглашении пока преждевременно.

Трамп подчеркнул, что Канада серьёзно обидела Соединённые Штаты, в частности, введением высоких пошлин — до 400 процентов — на американские фермерские товары.

Он назвал такие меры «оскорбительными» для США и отметил, что до достижения каких-либо договорённостей ещё далеко.

Таким образом, на фоне активных переговоров с ЕС и Индией, торговые отношения между США и Канадой остаются напряжёнными, и перспективы двусторонней сделки пока неопределённы.

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