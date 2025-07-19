Крейг Сове выдвигает свою кандидатуру на пост мэра Монреаля с новой прогрессивной партией

Независимый муниципальный советник Крейг Сове объявил о своём решении участвовать в выборах мэра Монреаля этой осенью. Сове будет баллотироваться во главе новой партии Transition Montréal, которая обещает кардинальные изменения в управлении городом.

На пресс-конференции в четверг Сове рассказал, что его партия предлагает прогрессивную программу с упором на социальную справедливость и решение насущных проблем горожан. В числе ключевых инициатив – введение налога на дома стоимостью выше 3,5 миллионов долларов. Эти средства планируется направить на борьбу с бездомностью. «Денег хватает, просто они сосредоточены в слишком немногих руках, пока люди спят на улицах», – отметил кандидат.

Также Transition Montréal намерена создать собственное муниципальное подразделение Infra-MTL для выполнения городских работ – от ремонта тротуаров до строительства велодорожек. Это позволит снизить зависимость от подрядчиков и ускорить реализацию проектов, соответствуя рекомендациям комиссии Шарбоне.

Совe, представляющий округ Sud-Ouest, известен своей активной позицией по вопросам жилья и поддержки бездомных. Ранее он поддерживал проекты по расширению социальных услуг и безопасных площадок для зависимых. В 2021 году Сове был переизбран в муниципальный совет как независимый кандидат после ухода из партии Projet Montréal.

Партия Transition Montréal продолжает набор кандидатов и планирует выставить представителей в каждом округе города. Муниципальные выборы в Монреале пройдут 2 ноября 2025 года. Основными конкурентами Сове станут лидеры существующих партий, среди которых известны Люк Рабуэн и Сорая Мартинес Феррада.

«Сейчас городу нужен новый подход к управлению – политика солидарности, смелости и конкретных действий», – подчеркнул Крейг Сове.

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