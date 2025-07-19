Рестораны Квебека получили право взимать плату за «фантомные» брони

С 17 июля 2025 года рестораны Квебека могут официально взимать плату с клиентов, которые забронировали столик, но не пришли и не отменили заказ. Размер штрафа за неявку составляет до 10 долларов с человека.

До настоящего времени Квебек был единственной провинцией Канады, где законы о защите прав потребителей прямо запрещали ресторанам взимать дополнительную плату за такие случаи. Однако высокие финансовые потери вынудили власти пересмотреть свои нормы. По оценкам Ассоциации рестораторов Квебека, ежегодные убытки среднестатистического заведения из-за «фантомных» бронирований достигают 49 тысяч долларов.

Новые правила вводят ряд ограничений: штраф может взиматься только с групп из двух и более человек, при условии, что ни один член группы не появился в ресторане и не отменил бронь заранее. Рестораны обязаны напомнить клиентам о предстоящем бронировании за 6–48 часов до визита и предоставить удобный способ отмены резервации. Если хотя бы один человек из группы приходит, плата не взимается.

Министр юстиции Квебека Симон Жолин-Барретт подчеркнул, что такая мера направлена на защиту ресторанного бизнеса от убытков, вызванных частыми неявками. Владельцы кафе и ресторанов уже выразили поддержку нововведению, отмечая значительный ущерб экономике и персоналу из-за необоснованных отсутствий.

Введение таких штрафов позволит бизнесу лучше планировать работу и обеспечить справедливость как для владельцев заведений, так и для добросовестных посетителей.

Новая норма стала ответом на растущие вызовы на рынке услуг и направлена на повышение эффективности работы ресторанов в Квебеке.

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