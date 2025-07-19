Врачи Квебека предупреждают о долгосрочных опасностях плохого качества воздуха

Группа квебекских врачей из Канадской ассоциации врачей по охране окружающей среды предупреждает о серьезных и долговременных рисках для здоровья, связанных с загрязнением воздуха. По их мнению, власти недооценивают масштабы проблемы.

На этой неделе Монреаль, Торонто и Квебек столкнулись с ухудшением качества воздуха, чему во многом способствовали западные ветры, принесшие дым от лесных пожаров на Прериях и севере Онтарио.

Председатель ассоциации Клодель Петрэн-Дезруазие отмечает, что воздействие мелких частиц загрязнения может повредить практически каждый орган человека, увеличивая риски преждевременной деменции, заболеваний лёгких, сердца и почек.

«Многие считают, что проблемы с воздухом — это явление, далёкое от нас, свойственное таким странам, как Индия или Китай, — говорит Петрэн-Дезруазие. — Но если тяжелые эпизоды смога в наших городах заставят нас осознать, что мы также уязвимы, надеюсь, это вызовет общественный резонанс и приведет к ужесточению норм и контроля».

Она подчёркивает необходимость строгих правительственных стандартов, постоянного мониторинга и своевременного информирования населения об опасностях.

Во время плохого качества воздуха даже здоровые молодые люди могут испытывать раздражение глаз и горла, однако наиболее уязвимы — пациенты с проблемами сердца и лёгких, для которых такие условия могут привести к серьёзным осложнениям. Научные исследования связывают загрязнение воздуха с ростом смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и увеличением числа госпитализаций при респираторных болезнях, а также с повышенным риском некоторых видов рака.

«Мы вынуждены дышать, выбор у нас нет, поэтому это серьезный риск, — подчеркнула врач. — И когда концентрация загрязнителей резко растёт, последствия могут быть как краткосрочными, так и хроническими».

По оценкам Министерства здравоохранения Канады, ежегодно в Квебеке из-за загрязнённого воздуха умирает около 4000 человек преждевременно. Это наносит системе здравоохранения ущерб, превышающий 30 миллиардов долларов в год.

«Это существенный ущерб, — подчёркивает Петрэн-Дезруазие. — Частично вызван он эпизодами смога от лесных пожаров, но и национальные стандарты качества воздуха менее строги по сравнению с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, особенно по части мелких частиц».

Врачи советуют избегать физической нагрузки в периоды смога, сокращать время пребывания на улице и плотно закрывать окна в помещениях. Для людей с бронхиальной астмой и хроническими заболеваниями рекомендуется использовать правильно подобранные маски N95.

Улучшение качества воздуха требует совместных усилий властей, бизнеса и общества — предупреждают специалисты и призывают к более жёсткому регулированию и активной работе по защите здоровья жителей провинции.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.