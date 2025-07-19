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Новости Правительство Квебека выделит 540 миллионов долларов на поддержку студентов

Правительство Квебека выделит 540 миллионов долларов на поддержку студентов

Виктория Христова Июл 19, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 37 Просмотров

Через несколько недель после критики со стороны профсоюзов и оппозиционных партий за планы сокращений в сфере образования, правительство Коалиции будущего Квебека (CAQ) во главе с Франсуа Лего сообщило о выделении свыше полумиллиарда долларов на студенческие услуги.

 

Министр образования Бернар Дренвиль в среду сообщил в социальных сетях, что провинция готова инвестировать «до 540 миллионов долларов» в школьную сеть. При этом подчёркивается, что эти средства должны использоваться исключительно на прямое финансирование услуг для учеников, и ни на что другое.

Ранее Министерство образования подверглось серьёзной критике после объявления в конце прошлого учебного года о необходимости сократить расходы на образование почти на 570 миллионов долларов к осени. В частности, английским школьным советам и французским центрам услуг было предложено уменьшить бюджет на 510,8 миллиона, а частным школам — ещё на 56,9 миллиона, что в сумме составляет 567,7 миллиона долларов.

В среду не было уточнено, сохраняются ли ранее запланированные сокращения бюджета или отменены в связи с новым финансированием.

В ответ на известия о резких сокращениях в июне депутат от Партии Квебека Паскаль Берюбе запустил петицию на сайте Национального собрания с требованием не урезать средства, напрямую влияющие на образовательные услуги. По состоянию на утро среды петиция собрала уже 157 739 подписей — рекордный показатель для этой темы.

Сам Берюбе назвал объявленное финансирование «победой, достигнутой благодаря рекордной петиции».

В тот же день министр Дренвиль в сети X заявил, что в течение последнего месяца консультировался с организациями, связанными со школами, и внимательно выслушал их мнение. По его словам, прошедшие недели стали возможностью пересмотреть расходы Центров школьных услуг (CSS), а активное сокращение бюджетов прекращается и будет свёрнуто.

Таким образом правительство намерено стабилизировать финансирование образования и сосредоточиться на развитии прямых услуг для учеников, несмотря на прежние планы жесткой экономии.

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