Правительство Квебека выделит 540 миллионов долларов на поддержку студентов

Через несколько недель после критики со стороны профсоюзов и оппозиционных партий за планы сокращений в сфере образования, правительство Коалиции будущего Квебека (CAQ) во главе с Франсуа Лего сообщило о выделении свыше полумиллиарда долларов на студенческие услуги.

Министр образования Бернар Дренвиль в среду сообщил в социальных сетях, что провинция готова инвестировать «до 540 миллионов долларов» в школьную сеть. При этом подчёркивается, что эти средства должны использоваться исключительно на прямое финансирование услуг для учеников, и ни на что другое.

Ранее Министерство образования подверглось серьёзной критике после объявления в конце прошлого учебного года о необходимости сократить расходы на образование почти на 570 миллионов долларов к осени. В частности, английским школьным советам и французским центрам услуг было предложено уменьшить бюджет на 510,8 миллиона, а частным школам — ещё на 56,9 миллиона, что в сумме составляет 567,7 миллиона долларов.

В среду не было уточнено, сохраняются ли ранее запланированные сокращения бюджета или отменены в связи с новым финансированием.

В ответ на известия о резких сокращениях в июне депутат от Партии Квебека Паскаль Берюбе запустил петицию на сайте Национального собрания с требованием не урезать средства, напрямую влияющие на образовательные услуги. По состоянию на утро среды петиция собрала уже 157 739 подписей — рекордный показатель для этой темы.

Сам Берюбе назвал объявленное финансирование «победой, достигнутой благодаря рекордной петиции».

В тот же день министр Дренвиль в сети X заявил, что в течение последнего месяца консультировался с организациями, связанными со школами, и внимательно выслушал их мнение. По его словам, прошедшие недели стали возможностью пересмотреть расходы Центров школьных услуг (CSS), а активное сокращение бюджетов прекращается и будет свёрнуто.

Таким образом правительство намерено стабилизировать финансирование образования и сосредоточиться на развитии прямых услуг для учеников, несмотря на прежние планы жесткой экономии.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.