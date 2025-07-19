Канадская Couche-Tard отказалась от сделки с японской Seven & i после года переговоров

Alimentation Couche-Tard, крупнейшая сеть магазинов шаговой доступности в Канаде, объявила о прекращении переговоров о покупке японского холдинга Seven & i Holdings, владеющего сетью 7-Eleven. Сделка стала бы одной из крупнейших в мире в ритейле и кардинально расширила бы присутствие Couche-Tard на международной арене.

Couche-Tard в своей официальной заявке обвинила японскую сторону в «отсутствии добросовестного взаимодействия» и «целенаправленном затягивании переговоров». Канадская компания утверждает, что неоднократно пыталась вступить в конструктивный диалог с советом директоров Seven & i и семьёй основателей Ито, однако те отказались обсуждать существенные аспекты сделки.

Сумма предложения Couche-Tard составляла около 47 миллиардов долларов США, что на 22% выше изначального предложения в 38,6 миллиарда долларов, сделанного в августе прошлого года. По оценкам аналитиков, merger сочетал бы почти пятую часть рынка магазинов у дома — Seven & i имеет более 85 тысяч магазинов, а Couche-Tard — около 17 тысяч в 29 странах.

В последние месяцы переговоры осложнились опасениями по поводу антимонопольных барьеров и долгих процедур одобрения регуляторами из-за возможного сокращения конкуренции на ключевых рынках.

Couche-Tard предлагала гибкую структуру сделки — приобретение всех зарубежных активов Seven & i и частичную покупку японской части, а также выплату крупной компенсации в случае отказа регуляторов.

Однако предложение обмена акциями, выдвинутое Seven & i, не устроило канадцев, которые отказались от сделки, посчитав его недостаточно выгодным и способным ослабить потенциал объединённой компании.

После официального объявления акции Couche-Tard выросли более чем на 10%, а акции Seven & i упали почти на 9% на Токийской бирже.

Эксперты отмечают, что данный этап стал серьёзным испытанием для Couche-Tard и сигнализирует о сложности заключения трансграничных слияний и приобретений с японскими компаниями, где велико влияние акционеров и контроль государства.

Seven & i объявила, что продолжит развитие своих активов и рассматривает возможность вывода части 7-Eleven на публичный рынок в США.

Такое развитие событий ставит под вопрос дальнейшую консолидацию мирового рынка магазинов шаговой доступности и подчеркивает важность прозрачных и конструктивных переговоров между крупными игроками отрасли.

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