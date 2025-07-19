Споры вокруг повышения арендной платы в Квебеке: оппозиция требует ужесточить меры

Три месяца спустя после объявления министра жилищного строительства Квебека Франс-Элен Дюранссо о новой формуле расчёта повышения арендной платы, оппозиционная партия Québec solidaire подняла волну критики и запустила петицию с требованием пересмотреть механизм индексации.

Обновлённая формула учитывает базовый процент, средний трёхлетний индекс потребительских цен (CPI), изменения муниципальных и школьных налогов, а также страховые выплаты и капитальные затраты. По мнению властей, это сделает расчёты более простыми и предсказуемыми, а число разбирательств в жилищном трибунале — снизится.

Однако критики утверждают, что новая методика приведёт к ещё более высокому росту аренды в будущем. Суд по жилищным вопросам (TAL) прогнозирует рекордное среднее повышение — 5,9% в 2025 году. Андрей Фонтесилья, депутат от Québec solidaire, подчёркивает, что для многих арендаторов это будет минимальным значением, и некоторые собственники могут увеличить плату значительно больше.

В ответ на реформу Фонтесилья организовал петицию, где уже собрано более 5 тысяч подписей. Активисты требуют отказаться от использования общего CPI как основного критерия и внедрить жёсткие ограничения, учитывающие реальные расходы владельцев жилья. Они также настаивают на создании публичного реестра аренд и «заморозке» цен на жильё до принятия новой справедливой формулы.

Министерство утверждает, что предыдущая формула, действовавшая 40 лет, была слишком сложной и непонятной для сторон, а новая — сбалансирована и прозрачна. Тем не менее, Фонтесилья уверен, что реформы защищают интересы арендодателей в ущерб 40 процентам населения Квебека, которые живут в аренде, особенно в Монреале, где этот показатель достигает 63%.

«Рост арендной платы происходит слишком быстро и обедняет жильцов», — отмечает депутат. Он призывает власти ввести более эффективный контроль и стимулировать инвесторов вкладывать средства в улучшение жилого фонда.

Петиция Québec solidaire будет рассмотрена Национальным собранием в начале осенней сессии. Конфликт вокруг повышения аренды отражает общую напряжённость на рынке жилья и усилия по балансированию интересов собственников и арендаторов.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.