Цены на недвижимость в Квебеке продолжают расти: скачок цен в Квебеке и Труа-Ривьере

Теперь медианная цена недвижимости в провинции приближается к отметке 612 000 канадских долларов.
Монтреаль: рост умеренный, но заметный
В агломерации Монреаля, крупнейшем городском рынке провинции, цены выросли на 3,5%, а медианная стоимость недвижимости составила более 620 000 долларов. Однако цены на квартиры (кондо) снизились по сравнению с первым кварталом 2025 года, что может свидетельствовать о замедлении в этом сегменте рынка.
Квебек: лидер по росту цен в стране
Город Квебек вновь подтвердил статус самого быстрорастущего рынка в стране, зафиксировав рост медианных цен на 13,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это уже пятый квартал подряд, когда Квебек демонстрирует наибольший рост в Канаде. Средняя цена жилья здесь теперь превышает 439 000 долларов.
Труа-Ривьер: серьёзный подъем
В Труа-Ривьере рынок остаётся необычайно активным. Средняя цена недвижимости выросла на 11,3% и сейчас превышает 384 000 долларов.
Гатино и Шербрук: рост умеренный, но стабильный
В Гатино медианная цена выросла на 2,4%, достигнув 465 200 долларов. Город Шербрук также продемонстрировал устойчивый рост: за год цены увеличились на 5,2%, несмотря на незначительное снижение в последнем квартале. Текущая медианная цена недвижимости в городе составляет 391 200 долларов.
Национальный контекст: спад на других крупных рынках
В других крупных канадских городах картина иная. Так, в Торонто медианная цена жилья снизилась на 3%, а в Ванкувере — на 2,6%.
Спрос остаётся активным
Несмотря на общую экономическую осторожность со стороны потребителей, рынок недвижимости Квебека продолжает оставаться активным:
«Несмотря на определённую осторожность со стороны домохозяйств, спрос остался устойчивым, что подтверждают повышения цен на большинстве рынков провинции», — отметил Доминик Сент-Пьер, вице-президент по развитию бизнеса компании Royal LePage.
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