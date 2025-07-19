Цены на недвижимость в Квебеке продолжают расти: скачок цен в Квебеке и Труа-Ривьере

Теперь медианная цена недвижимости в провинции приближается к отметке 612 000 канадских долларов.

Монтреаль: рост умеренный, но заметный

В агломерации Монреаля, крупнейшем городском рынке провинции, цены выросли на 3,5%, а медианная стоимость недвижимости составила более 620 000 долларов. Однако цены на квартиры (кондо) снизились по сравнению с первым кварталом 2025 года, что может свидетельствовать о замедлении в этом сегменте рынка.

Квебек: лидер по росту цен в стране

Город Квебек вновь подтвердил статус самого быстрорастущего рынка в стране, зафиксировав рост медианных цен на 13,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это уже пятый квартал подряд, когда Квебек демонстрирует наибольший рост в Канаде. Средняя цена жилья здесь теперь превышает 439 000 долларов.

Труа-Ривьер: серьёзный подъем

В Труа-Ривьере рынок остаётся необычайно активным. Средняя цена недвижимости выросла на 11,3% и сейчас превышает 384 000 долларов.

Гатино и Шербрук: рост умеренный, но стабильный

В Гатино медианная цена выросла на 2,4%, достигнув 465 200 долларов. Город Шербрук также продемонстрировал устойчивый рост: за год цены увеличились на 5,2%, несмотря на незначительное снижение в последнем квартале. Текущая медианная цена недвижимости в городе составляет 391 200 долларов.

Национальный контекст: спад на других крупных рынках

В других крупных канадских городах картина иная. Так, в Торонто медианная цена жилья снизилась на 3%, а в Ванкувере — на 2,6%.

Спрос остаётся активным

Несмотря на общую экономическую осторожность со стороны потребителей, рынок недвижимости Квебека продолжает оставаться активным: