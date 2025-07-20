Нарушения санитарии в ресторане аэропорта Монреаль-Трюдо привели к крупным штрафам

Пассажиры международного аэропорта Монреаль-Трюдо часто выбирают перекус перед вылетом, однако не все точки питания на территории аэропорта соответствуют санитарным стандартам.

Как стало известно, ресторан Bistrot Montréal-Trudeau, расположенный в международной зоне аэропорта, оказался в центре скандала из-за двух крупных штрафов, наложенных в 2025 году Министерством сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Квебека (MAPAQ).

Два нарушения в течение года

Согласно официальным данным MAPAQ, ресторан Bistrot International (Trudeau Inter-59) был признан виновным в двух одинаковых нарушениях — неправильном хранении скоропортящихся продуктов. Первое решение о штрафе было вынесено в феврале 2025 года за инфракцию, допущенную в ноябре 2023-го, второе — в июле за октябрь 2024 года. В целом сумма штрафов достигла 7 250 долларов.

Чем провинилось заведение

Суть претензий MAPAQ в следующем: любые продукты с повышенной чувствительностью к температуре должны охлаждаться и храниться при температуре не выше 4°C до момента передачи клиенту (за исключением отдельных технологических процессов). Нарушение этих правил создания угрозу здоровью путешественников и стало причиной серьёзных взысканий.

Что говорят клиенты

Bistrot Montréal-Trudeau не может похвастаться доверием со стороны посетителей. Сегодня его рейтинг на Google составляет лишь 2,5 звезды из 5 — большинство жалоб касается медленного обслуживания и проблем с чистотой зала.

Может ли заведение работать дальше?

Специалисты отмечают, что публикация штрафа не означает автоматического закрытия заведения: если ресторан продолжает работу, значит предписания MAPAQ, как правило, уже выполнены, а нарушения устранены. Однако в случае опасности для здоровья клиентов ведомство вправе временно приостановить деятельность любого заведения общепита.

Контроль за безопасностью продолжается

Случившееся вновь напоминает пассажирам и сотрудникам аэропорта о важности санитарного контроля и внимательности к выбору общепита, даже в таких, казалось бы, престижных и контролируемых местах, как международный аэропорт.

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