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Новости Окупается ли карта Costco в Монреале?
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Окупается ли карта Costco в Монреале?

Виктория Христова Июл 20, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 40 Просмотров

С учётом высоких цен на продукты по всему Квебеку, многие задаются вопросом: действительно ли членство в Costco помогает сэкономить по сравнению с обычными продуктовыми сетями?

Чтобы это выяснить, мы составили корзину из 11 основных продуктов и сравнили стоимость их покупки в Costco с такими крупными магазинами Монреаля, как Metro, IGA, Super C, Maxi и Provigo.

Состав продуктовой корзины

  • Морковь — упаковка 2,27 кг

  • Бананы — 1,36 кг

  • Красный лук — 3,08 кг

  • Картофель (сорт руссет) — 6,8 кг

  • Говяжий фарш (мясо нежирное) — 1 кг

  • Куриные бёдра — 1 кг

  • Греческий йогурт (без жира) — упаковка 1,36 кг

  • Сыр чеддер (старый или мраморный) — 1,15 кг

  • Кленовый сироп — 1 литр

  • Хлопья Cheerios — коробка 1,22 кг

  • Белый сахар — мешок 4 кг

Во всех магазинах мы выбирали максимально большие упаковки, стандартные (неорганические) версии и брендовые или собственные марки. Для справедливости мы рассчитывали цену за килограмм или литр, чтобы точно определить затраты на тот же объём, что и в Costco.

Сравнение цен по магазинам

Магазин Общая стоимость корзины
Costco $108.75
IGA $160.67
Super C $117.75
Maxi $130.80
Metro $142.75
Provigo $145.83

Основные выводы

  • Costco оказался самым выгодным вариантом, превосходя все другие крупные сети Монреаля даже с учётом годовой платы за членство ($65).

  • Super C и Maxi — ближайшие конкуренты, они предлагают достойные цены и не требуют членской карты.

  • Для людей, готовых покупать продукты оптом и имеющих место для хранения, карта Costco окупается всего за несколько походов за покупками.

  • У такого подхода есть и минусы: большие упаковки, очереди на кассе и загруженная парковка, в отличие от более компактных магазинов.

Стоит ли оформлять карту Costco ради продуктов?

  • Да, если вы: покупаете много за раз, умеете хранить большие упаковки, хотите экономить на мясных продуктах, молочке и товарах длительного хранения.

  • Подумайте об альтернативе, если вы: покупаете понемногу, живёте один или не хотите платить за доступ в магазин. Super C и Maxi также предлагают хорошие цены без обязательной подписки.

Итог: Если вы семья, любите покупать впрок и стремитесь к максимальной экономии — карта Costco действительно окупается.
Если же вам комфортнее делать покупки понемногу и почаще — Super C и Maxi дадут весомую экономию без лишних условий.

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