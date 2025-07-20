Окупается ли карта Costco в Монреале?

Чтобы это выяснить, мы составили корзину из 11 основных продуктов и сравнили стоимость их покупки в Costco с такими крупными магазинами Монреаля, как Metro, IGA, Super C, Maxi и Provigo.
Состав продуктовой корзины
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Морковь — упаковка 2,27 кг
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Бананы — 1,36 кг
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Красный лук — 3,08 кг
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Картофель (сорт руссет) — 6,8 кг
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Говяжий фарш (мясо нежирное) — 1 кг
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Куриные бёдра — 1 кг
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Греческий йогурт (без жира) — упаковка 1,36 кг
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Сыр чеддер (старый или мраморный) — 1,15 кг
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Кленовый сироп — 1 литр
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Хлопья Cheerios — коробка 1,22 кг
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Белый сахар — мешок 4 кг
Во всех магазинах мы выбирали максимально большие упаковки, стандартные (неорганические) версии и брендовые или собственные марки. Для справедливости мы рассчитывали цену за килограмм или литр, чтобы точно определить затраты на тот же объём, что и в Costco.
Сравнение цен по магазинам
|Магазин
|Общая стоимость корзины
|Costco
|$108.75
|IGA
|$160.67
|Super C
|$117.75
|Maxi
|$130.80
|Metro
|$142.75
|Provigo
|$145.83
Основные выводы
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Costco оказался самым выгодным вариантом, превосходя все другие крупные сети Монреаля даже с учётом годовой платы за членство ($65).
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Super C и Maxi — ближайшие конкуренты, они предлагают достойные цены и не требуют членской карты.
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Для людей, готовых покупать продукты оптом и имеющих место для хранения, карта Costco окупается всего за несколько походов за покупками.
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У такого подхода есть и минусы: большие упаковки, очереди на кассе и загруженная парковка, в отличие от более компактных магазинов.
Стоит ли оформлять карту Costco ради продуктов?
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Да, если вы: покупаете много за раз, умеете хранить большие упаковки, хотите экономить на мясных продуктах, молочке и товарах длительного хранения.
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Подумайте об альтернативе, если вы: покупаете понемногу, живёте один или не хотите платить за доступ в магазин. Super C и Maxi также предлагают хорошие цены без обязательной подписки.
Итог: Если вы семья, любите покупать впрок и стремитесь к максимальной экономии — карта Costco действительно окупается.
Если же вам комфортнее делать покупки понемногу и почаще — Super C и Maxi дадут весомую экономию без лишних условий.
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