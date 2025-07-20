Окупается ли карта Costco в Монреале?

С учётом высоких цен на продукты по всему Квебеку, многие задаются вопросом: действительно ли членство в Costco помогает сэкономить по сравнению с обычными продуктовыми сетями?

Чтобы это выяснить, мы составили корзину из 11 основных продуктов и сравнили стоимость их покупки в Costco с такими крупными магазинами Монреаля, как Metro, IGA, Super C, Maxi и Provigo.

Состав продуктовой корзины

Морковь — упаковка 2,27 кг

Бананы — 1,36 кг

Красный лук — 3,08 кг

Картофель (сорт руссет) — 6,8 кг

Говяжий фарш (мясо нежирное) — 1 кг

Куриные бёдра — 1 кг

Греческий йогурт (без жира) — упаковка 1,36 кг

Сыр чеддер (старый или мраморный) — 1,15 кг

Кленовый сироп — 1 литр

Хлопья Cheerios — коробка 1,22 кг

Белый сахар — мешок 4 кг

Во всех магазинах мы выбирали максимально большие упаковки, стандартные (неорганические) версии и брендовые или собственные марки. Для справедливости мы рассчитывали цену за килограмм или литр, чтобы точно определить затраты на тот же объём, что и в Costco.

Сравнение цен по магазинам

Магазин Общая стоимость корзины Costco $108.75 IGA $160.67 Super C $117.75 Maxi $130.80 Metro $142.75 Provigo $145.83

Основные выводы

Costco оказался самым выгодным вариантом , превосходя все другие крупные сети Монреаля даже с учётом годовой платы за членство ($65).

Super C и Maxi — ближайшие конкуренты, они предлагают достойные цены и не требуют членской карты.

Для людей, готовых покупать продукты оптом и имеющих место для хранения, карта Costco окупается всего за несколько походов за покупками.

У такого подхода есть и минусы: большие упаковки, очереди на кассе и загруженная парковка, в отличие от более компактных магазинов.

Стоит ли оформлять карту Costco ради продуктов?

Да, если вы: покупаете много за раз, умеете хранить большие упаковки, хотите экономить на мясных продуктах, молочке и товарах длительного хранения.

Подумайте об альтернативе, если вы: покупаете понемногу, живёте один или не хотите платить за доступ в магазин. Super C и Maxi также предлагают хорошие цены без обязательной подписки.

Итог: Если вы семья, любите покупать впрок и стремитесь к максимальной экономии — карта Costco действительно окупается.

Если же вам комфортнее делать покупки понемногу и почаще — Super C и Maxi дадут весомую экономию без лишних условий.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.