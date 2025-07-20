У Дональда Трампа диагностирована хроническая венозная недостаточность

Состояние здоровья 45-го президента США вновь оказалось в центре внимания: на брифинге 17 июля пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что у Дональда Трампа выявлена хроническая венозная недостаточность. Диагноз был поставлен по итогам недавнего комплексного медицинского обследования.

Белый дом успокаивает: тяжелых нарушений не выявлено

По словам Левитт, медики прибегли к современным диагностическим методам, включая двустороннюю допплерографию вен нижних конечностей — процедуру, позволяющую точно оценить кровоток и состояние сосудов. Именно жалобы на отёчность ног в последние недели стали поводом для более тщательного анализа.

«У президента наблюдались отёки нижних конечностей, и в результате обследования была установлена хроническая венозная недостаточность», — заявила официальный представитель.

Кроме того, Левитт прокомментировала появление на последних фотографиях главы государства небольших синяков на тыльной стороне ладоней. По словам пресс-секретаря, это последствие комплекса факторов: раздражения мягких тканей от частых рукопожатий и приёма аспирина — средства, разжижающего кровь и нередко используемого пожилыми пациентами в целях профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Несмотря на диагностированное заболевание, в остальном итоги обследования были обнадёживающими. Признаков тромбоза глубоких вен, сердечной или почечной недостаточности выявлено не было.

«Эхокардиограмма показала нормальную структуру сердца и его полноценную работу. Все показатели в пределах нормы», — подчеркнула Левитт.

Хроническая венозная недостаточность чаще всего развивается у людей старше среднего возраста и связана с нарушением оттока крови по венам ног. При отсутствии должного внимания заболевание может прогрессировать, однако при своевременном лечении — включая ношение компрессионного трикотажа, приём лекарств и изменение образа жизни — его развитие можно контролировать.

В Белом доме заверили, что Трамп находится под наблюдением врачей и продолжает выполнять свои обязанности. Врачи рекомендуют президенту ограничить нагрузки на ноги, а также следить за режимом отдыха.

Медицинская комиссия продолжит регулярно отслеживать состояние здоровья Трампа. Пока, по официальным данным, поводов для беспокойства нет.

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