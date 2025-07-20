Каждую среду этим летом эспланада у Place Ville Marie превращается в праздничную площадку

Каждую среду этим летом эспланада у Place Ville Marie (PVM) в центре Монреаля превращается в праздничную площадку под знаменитым «Кольцом». Серия мероприятий Soirées sous l’Anneau x Aire commune проходит с 16:00 до 21:00 и предлагает сочетание живой музыки, выступлений известных диджеев и иммерсивных развлечений, создавая яркую культурную атмосферу в самом сердце города.

Расписание ключевых событий:

23 июля: FRIKITON Carnival — специальный вечер в духе бразильских и латиноамериканских карнавалов: танцы, живая музыка и диджей-сеты

30 июля: Voyage Funktastique

6 августа: DJ Fafa Khan

13 августа: DJ Kelly

20 августа: DJ BOLARINHO

27 августа: LA MURGA — особенный вечер с оркестром Afro-Latin Jazz Orchestra (босса-нова, латинский джаз, сальса)

3 сентября: Nana Zen

10 сентября: Closing Night x PLAYGRND SERIES — финальный вечер с диджей-сетами, получившими международное признание (в т.ч. от Queen Latifah и Doechii)

Мероприятия бесплатны и открыты для всех. В случае плохой погоды возможна отмена.

Эта программа — часть более крупного летнего проекта по оживлению центра Монреаля, в который также включились Centre Eaton, Fairmont The Queen Elizabeth и Place Montréal Trust. Каждое из этих мест предложит свои версии вечеров Soirées sous l’Anneau ближе к завершению сезона.

Актуальное расписание и подробности можно найти на сайтах placevillemarie.com или lenouveaucentre.com.

О компании Aire commune:

Aire commune уже почти 10 лет занимает прочное место на событийной сцене Монреаля, предлагая инновационные и инклюзивные мероприятия под открытым небом, которые каждый год собирают десятки тысяч участников. Компания занимается также дизайном и управлением общественными пространствами в Монреале, Калгари и Оттаве.

О Place Ville Marie (PVM):

Place Ville Marie — не просто знаковое здание, символ модернистской архитектуры Монреаля. Это живое пространство, центр городской жизни и культурный ориентир. Сюда ежегодно приходят тысячи жителей, работников офисов и туристов, чтобы насладиться магазинами, кафе, культурными событиями и уникальной панорамой. Благодаря насыщенной программе мероприятий и активной переработке общественных зон, PVM играет важную роль в формировании современной городской идентичности Монреаля.

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