Каждую среду этим летом эспланада у Place Ville Marie превращается в праздничную площадку

Расписание ключевых событий:
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23 июля: FRIKITON Carnival — специальный вечер в духе бразильских и латиноамериканских карнавалов: танцы, живая музыка и диджей-сеты
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30 июля: Voyage Funktastique
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6 августа: DJ Fafa Khan
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13 августа: DJ Kelly
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20 августа: DJ BOLARINHO
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27 августа: LA MURGA — особенный вечер с оркестром Afro-Latin Jazz Orchestra (босса-нова, латинский джаз, сальса)
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3 сентября: Nana Zen
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10 сентября: Closing Night x PLAYGRND SERIES — финальный вечер с диджей-сетами, получившими международное признание (в т.ч. от Queen Latifah и Doechii)
Мероприятия бесплатны и открыты для всех. В случае плохой погоды возможна отмена.
Эта программа — часть более крупного летнего проекта по оживлению центра Монреаля, в который также включились Centre Eaton, Fairmont The Queen Elizabeth и Place Montréal Trust. Каждое из этих мест предложит свои версии вечеров Soirées sous l’Anneau ближе к завершению сезона.
Актуальное расписание и подробности можно найти на сайтах placevillemarie.com или lenouveaucentre.com.
О компании Aire commune:
Aire commune уже почти 10 лет занимает прочное место на событийной сцене Монреаля, предлагая инновационные и инклюзивные мероприятия под открытым небом, которые каждый год собирают десятки тысяч участников. Компания занимается также дизайном и управлением общественными пространствами в Монреале, Калгари и Оттаве.
О Place Ville Marie (PVM):
Place Ville Marie — не просто знаковое здание, символ модернистской архитектуры Монреаля. Это живое пространство, центр городской жизни и культурный ориентир. Сюда ежегодно приходят тысячи жителей, работников офисов и туристов, чтобы насладиться магазинами, кафе, культурными событиями и уникальной панорамой. Благодаря насыщенной программе мероприятий и активной переработке общественных зон, PVM играет важную роль в формировании современной городской идентичности Монреаля.
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