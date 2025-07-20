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Айфоны заполонили улицы Монреаля: что делать со старым iPhone и почему горожане массово их продают

Степан Артемьевский Июл 20, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 25 Просмотров

В столице Квебека не только пьют кофе на каждой углу и катаются на велосипедах — здесь буквально на каждом шагу можно увидеть людей с айфонами в руках. Монреаль по праву считается одним из крупнейших «городов iPhone» в Канаде. Согласно последним данным, устройства Apple удерживают более 60% доли канадского рынка смартфонов, и жители мегаполиса, похоже, вовсе не думают менять эту привычку.

Но вместе с приверженностью к бренду приходит и другая реальность — постоянное обновление техники. С каждым годом Apple выпускает новые модели с улучшенными камерами, процессорами и функциями. А что делать со старым устройством, которое всё ещё работает, но уже не удовлетворяет запросам современного пользователя?

Многие находят выход в выкупе старого смартфона, и этот тренд в Монреале стремительно набирает популярность.

 Почему жители Монреаля массово продают старые iPhone?

1. Износ батареи:
Литий-ионные аккумуляторы теряют своей ёмкость через 2–3 года активного использования. Частая подзарядка, быстрая разрядка — знакомая проблема для многих владельцев старых моделей.

2. Снижение производительности:
Со временем устройства начинают «тормозить», особенно после установки новых версий iOS. Даже перенос файлов в облако и удаление лишнего — скорее временные решения.

3. Отсутствие обновлений безопасности:
Apple официально поддерживает свои устройства около 5–7 лет. После этого — никаких новых версий системы и всё больше рисков при работе с личными данными.

4. Слабая камера:
Современный iPhone — это не просто звонки, это полноценное фото- и видеоустройство. Камеры старших моделей ощутимо уступают новым, особенно по качеству ночной съёмки и детализированности.

5. Удобство продажи:
В городе работают buyback-сервисы, где можно быстро и безопасно продать старый смартфон и получить наличные или зачесть их как скидку на новый гаджет.

Где продать старый iPhone в Монреале?

Воспользоваться выкупом можно как в специализированных магазинах, так и через онлайн-платформы. Многие сервисы предлагают оценку телефона прямо на сайте, а деньги можно получить в течение суток. Некоторые предлагают услуги курьера, а другие — купоны на скидку в обмен на старое устройство.

Многие жители города отмечают, что купить новый iPhone становится проще, если знать, где выгодно продать предыдущий — ведь даже модель двух-трёхлетней давности всё ещё имеет рыночную цену.

iPhone — не просто смартфон, а часть городской культуры

По мнению аналитиков, успех Apple в Канаде — не только про технологии, но и про образ жизни. Айфоны стали частью повседневности, моды и даже статусом: для многих пользователей важно не только, как работает телефон, но и как он выглядит в руках.

Несмотря на немалую стоимость новых моделей, спрос на новинки остаётся высоким: в канадских магазинах предзаказы на iPhone 16 в июне поставили рекорд, а операторы уже формируют листы ожидания для осеннего выхода iPhone 16 Ultra.

 Итог

Для монреальцев новый айфон — это не только удобство, но и привычка. А благодаря развитому рынку buyback-услуг избавиться от старого устройства и получить деньги — проще, чем когда-либо. Если ваш старый телефон уже не тянет, не держит заряд и работает с перебоями — возможно, настало время освободить ящик и сделать шаг в сторону обновления. Монреаль точно вас поймёт.

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