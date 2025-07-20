Пожар в церкви XIX века потряс жителей Сен-Ура: под ударом — историческое наследие всего региона

В четверг вечером в городе Сен-Ур вспыхнул разрушительный пожар в исторической церкви Непорочного Зачатия, построенной в XIX веке. По предварительным данным, около 18:00 молния ударила в шпиль здания, вызвав возгорание. Пламя быстро охватило крышу.

На месте происшествия работали более 70 пожарных, вызванных из Сен-Ура и соседних муниципалитетов. Бороться с огнём значительно мешал сильный ветер. Несмотря на усилия спасателей, постройке нанесён серьёзный ущерб.

На утро пятницы город пребывает в состоянии шока. Жители с горечью наблюдают за тем, как история их города превращается в пепел.

«Это сердце нашего городка. Мы теряем не просто здание — мы теряем его душу», — делится местная жительница с едва сдерживаемыми слезами.

«Я здесь родилась, здесь же венчалась. Мои дети крестились в этой церкви. Мы потеряли нечто очень личное», — добавляет соседка.

Церковь с глубокой историей

Церковь Непорочного Зачатия была построена в период с 1880 по 1882 год и внесена в Реестр культурного наследия Квебека. Наряду со своей архитектурной ценностью, она также служила местом покоя для всех сеньоров, правивших в Сен-Уре с момента основания сеньории. Здание включало и приходское кладбище, расположенное непосредственно под церковной частью. Этот факт добавляет трагедии особую глубину.

— «Сегодня вопрос стоит не просто в том, что делать с разрушенной церковью. Мы должны понять, как сохранить кладбище и уважительно подойти к памяти тех, кто здесь похоронен», — заявил мэр города Сильвен Дюпюи в интервью радиопрограмме Tout un matin. Сам мэр отметил, что две его дочери были крещены именно в этом храме.

В вечернем пресс-релизе муниципалитет сообщил, что соседние здания — школа, монастырь и дом священника — в результате инцидента не пострадали.

Голос общины

Жители объединяются в призывах сохранить историческую память города и поддержать власти в принятии дальнейших решений. В соцсетях и местных группах уже начат сбор средств на восстановление здания и сохранение его культурного значения.

— «Это не просто стены. Это часть нашей коллективной идентичности», — подчёркивает мэр Дюпюи.

Сейчас город ждёт заключения экспертов и решения о том, возможно ли восстановление хотя бы части церкви. На повестке дня — сохранение не только архитектурного наследия, но и уважение к памяти прошлого, покоящемуся под землёй храма.

Для Сен-Ура, небольшой, но сплочённой общины, произошедшее стало не только утратой святыни, но и призывом к защите корней, которые формировали культуру и дух города более века.

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