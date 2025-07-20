Электросамокаты Lime возвращаются в парк Жан-Драпо этим летом

В течение всего летнего сезона на территории парка вновь доступны усовершенствованные электросамокаты четвёртого поколения (Gen4), обеспечивающие удобное, безопасное и экологичное передвижение по острову.

Согласно данным администрации парка и компании Lime, с момента старта программы микромобильности на острове более 22 000 человек совершили почти 31 000 поездок, что позволило сэкономить свыше 60 тонн углекислого газа, который мог бы быть выброшен при использовании автомобилей.

Новое лето — новые возможности

— «Мы рады вновь приветствовать Lime в парке Жан-Драпо. Это партнёрство идеально сочетается с нашей целью сделать парк универсальным, инклюзивным и современным общественным пространством», — отметила генеральный директор Société du parc Jean-Drapeau Вероник Дуссе.

В этом году Lime учла обратную связь пользователей и обновила сервис: усилено внимание к безопасности, правильной парковке и просветительской работе. Ожидаются информационные кампании по соблюдению правил вождения и внимательному поведению на трассах совместного пользования.

— «Мы гордимся тем, что можем поддерживать монреальские цели в области климата и мобильности. Парк Жан-Драпо стал отличной моделью устойчивого городского транспорта», — добавила Соня Кандола, старший директор по связям с правительством Lime Canada.

Правила использования

Электросамокаты Lime доступны каждый день с 6:00 до 23:00 .

Их можно арендовать через официальное приложение Lime.

Стоимость: $1,15 за разблокировку + $0,40 за минуту (без учёта налогов).

На самокате может ездить только один человек , в шлеме , со скоростью не более 15 км/ч в определённых зонах.

Окончание поездки обязательно на одной из 16 специально отведённых парковок в пределах парка (места указаны в приложении).

На постоянной основе по территории островов будут патрулировать сотрудники SPJD и велосипедные экипажи полиции SPVM, чтобы информировать гостей о правилах, а также обеспечить порядок и безопасность.

От экологии — к круговой экономике

Помимо удобства, Lime делает ставку на экологичность. Компания сообщила о партнёрстве с канадской фирмой Cyclic Materials, которая специализируется на переработке электромоторов — это поможет дополнительно снизить воздействие на окружающую среду и внедрить принципы циркулярной экономики в микромобильность.

Также Lime планирует вновь стать частью знаковых мероприятий, проходящих в парке — включая Osheaga, ÎleSoniq и LASSO — обеспечивая фестивалям устойчивую и доступную транспортную альтернативу.

Прогулка с будущем уже сегодня

Компания Lime работает в Канаде с 2018 года и уже обслужила более 1,4 миллиона пользователей по всей стране. Только в Монреале самокаты компании за последние годы стали неотъемлемой частью городской жизни.

Lime напоминает: частное использование самокатов в пределах Монреаля и особенно в парке запрещено, если это не одобренный официально сервис. Lime остаётся единственным авторизованным оператором электросамокатов в парке Жан-Драпо.

Как добраться до парка:

метро (станция Jean-Drapeau )

речной шаттл

автобус STL или STM

поездка на велосипеде или автомобиле (на территории есть парковки)

Электросамокат — это не просто транспорт, а стиль жизни. Именно здесь, в зелёной зоне Монреаля, передвижение становится лёгким, мобильным и действительно экологичным.