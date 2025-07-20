В Лавале началась забастовка «синих воротничков» на фоне проведения Игр франкофонии

В Лавале стартовала 53-часовая забастовка рабочих муниципальных служб — так называемых «синих воротничков» (cols bleus), — в то же время, когда город принимает Игры канадской франкофонии.

Забастовка закончится аккурат за час до торжественной церемонии закрытия соревнований.

В акции принимает участие 850 сотрудников, входящих в местную секцию Канадского профсоюза работников общественной службы (SCFP), входящего в Федерацию трудящихся Квебека (FTQ). Это уже вторая забастовка работников с начала года: предыдущая проходила в марте.

Муниципальные услуги — под ударом

Согласно официальному заявлению мэрии, во время забастовки закрываются муниципальные арены, а спортивные мероприятия либо отменяются, либо переносятся в другие места. В популярном Центре природы посетителям будет разрешено пользоваться дорожками и парковками, но теплица и ферма для посещений закрыты, а обслуживание территорий приостановлено. Уборка троп происходить не будет.

— «Мы сожалеем, что в разгар летних каникул, когда горожане особенно активно пользуются муниципальными ресурсами, приходится сталкиваться с подобными ограничениями», — сообщила мэрия в своём официальном пресс-релизе.

Кроме того, пункт приёма сухих строительных материалов в районе Фабревиль не работает, а экоцентр Вимон переходит на сокращённый режим работы.

Причина конфликта — деньги

Соглашение между городом и сотрудниками истекло ещё 31 декабря 2021 года, и фактические переговоры начались только весной 2023 года. Основной предмет спора — заработная плата.

— «Мы живём в условиях беспрецедентной инфляции. Это серьёзно отражается на наших членах. Мы ожидаем справедливого предложения со стороны города и надеемся, что на этот раз администрация действительно постарается достичь соглашения», — заявил Луи-Пьер Плурд, глава профсоюза, в пресс-релизе.

Позиция мэра

Мэр Лаваля Стефан Бойе выступил с официальным заявлением, подчеркнув, что город уже удовлетворил ключевые требования о повышении зарплаты.

— «Моя обязанность как мэра — грамотно управлять финансами налогоплательщиков и при этом обеспечивать достойные условия труда для наших сотрудников. Мы приняли предложение профсоюза по зарплате, но предложили также изменения, которые сделали бы организацию труда более эффективной. К сожалению, профсоюз на них пока не согласился», — заявил мэр Бойе.

Он также добавил, что администрация продолжит переговоры в духе доброй воли, с намерением как можно скорее выйти на соглашение.

На фоне Игр франкофонии

Забастовка нарушила нормальное течение Игр канадской франкофонии, проходящих сейчас в Лавале и привлекающих сотни молодых участников со всей страны. Пока организаторы не сообщили, скажется ли забастовка на проведении мероприятий.

Тем временем граждане выражают беспокойство по поводу снижения качества городских услуг и надеются, что обе стороны конфликта смогут найти компромисс в ближайшее время.

Муниципальные службы, спортивные мероприятия и семьи с детьми — всё оказалось в подвешенном состоянии. Забастовка, совпавшая с масштабными культурными событиями, стала для Лаваля настоящим вызовом.

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