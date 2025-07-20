В Лашине открыт новый центр постоянного жилья для бездомных

Новый дом — новая жизнь

Здание включает 18 жилых единиц, в том числе 13 студий и 5 полуторакомнатных квартир (3½), которые впервые в истории Old Brewery Mission предназначены для проживания пар — ранее пары нередко оказывались в затруднительном положении, поскольку большинство приютов предназначены только для индивидуального проживания.

В каждой квартире предусмотрена полноценная кухня, ванная комната и система кондиционирования воздуха. Жильцы также получат доступ к общей гостиной, саду и двум прачечным. Все жильцы подписывают долгосрочную аренду, а сопровождение со стороны социального персонала и индивидуальная поддержка помогут им адаптироваться и достичь устойчивой самостоятельности.

— «Многие пары отказываются от временного жилья, если вынуждены разлучаться. Теперь мы говорим: «Вы можете жить вместе». Это прорыв, которым мы гордимся», — отметил Джеймс Хьюз, президент и генеральный директор Old Brewery Mission.

Результат сотрудничества разных уровней

Строительство Tenaquip Place стало возможным благодаря исключительному пожертвованию в размере 4,5 миллиона долларов от Tenaquip Foundation — самой крупной частной поддержки за всю историю Old Brewery Mission. Также проект получил финансирование от Корпорации жилищной ипотеки Канады (CMHC), Société d’habitation du Québec (SHQ), города Монреаль и Фонда FTQ.

— «Мы гордимся тем, что смогли поддержать этот проект — самый масштабный из всех, к которым мы причастны. Мы верим, что именно постоянное жильё с поддержкой способно разорвать порочный круг бездомности», — прокомментировал Майкл Фитцджеральд, исполнительный директор Tenaquip Foundation.

Ответ на растущие вызовы в районах за пределами центра

Открытие центра в Лашине символизирует важную тенденцию: проблема бездомности выходит за границы центра города, и именно в таких районах, как Лашин, возникает нехватка доступного жилья и поддерживающих сервисов.

— «Мы должны адаптироваться к реальной ситуации в каждом районе. Tenaquip Place — это наш проактивный ответ на вызовы сегодняшнего дня», — подчеркнул Джеймс Хьюз.

Более того, часть мест в комплексе специально зарезервирована для жителей Лашина, что подчёркивает важность локального подхода к решению проблемы.

Человеческие истории за архитектурой

Новый жилой комплекс стал домом для Мишеля Диона — одного из первых жильцов Tenaquip Place. Он называет это шансом на тихую и достойную жизнь:

— «Здесь есть всё, о чём можно мечтать. Они всё продумали. Теперь я просто хочу покоя… и рад, что могу жить как человек», — делится он.

Новый этап борьбы с бездомностью

Tenaquip Place стал частью более широкой стратегии — на сегодняшний день в распоряжении Old Brewery Mission более 500 жилых единиц в восьми районах Монреаля. В прошлом году 462 человека прошли через программу устойчивого жилья, а 192 из них окончательно обрели собственный дом.

Открытие центра в Лашине демонстрирует: бездомность — это не приговор, если подойти к решению системно, объединяя усилия частных фондов, властей и общественных организаций.

Tenaquip Place — это не просто здание, а платформа для надежды, восстановления и нового начала.