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недвижимость

Жилищный рынок Монреаля буксует на фоне торговых напряжённостей

Виктория Христова Июл 20, 2025 Лев Голберг, Недвижимость, Новости Оставить комментарий 24 Просмотров

Несмотря на рост цен и дефицит предложений, восстановление рынка замедлилось — аналитики RBC оценивают перспективы осторожно

Жилищный рынок Монреаля в 2025 году столкнулся с неожиданной преградой на пути к восстановлению: торговые споры и глобальные экономические неопределённости продолжают сдерживать активность покупателей и продавцов. Несмотря на недавние сигналы ослабления тарифного давления, рынок недвижимости остается вялым, сообщили аналитики Royal Bank of Canada (RBC) в свежем докладе.

По оценкам экспертов, объем перепродаж жилья в Монреале сократился примерно на 2% с мая по июнь, продолжив тенденцию снижения уже третий месяц подряд. Тем не менее, общий уровень активности всё ещё находится на достаточно уверенном уровне, если сравнивать с допандемийным периодом.

«Июньская просадка, скорее всего, объясняется не уменьшением интереса со стороны покупателей, а нехваткой новых предложений», — отметил Роберт Хоуг, помощник главного экономиста RBC. По данным банка, число новых объявлений о продаже снизилось на 7% с мая, что усилило дефицит на рынке.

Эта диспропорция между спросом и предложением продолжает разгонять рост цен. По итогам июня:

  • Медианная цена на отдельно стоящие дома выросла на 7,4% по сравнению с прошлым годом;

  • Цены на кондоминиумы увеличились на 6,6% за тот же период.

Хоуг считает, что продавцы не останутся в стороне надолго, особенно если международная торговая обстановка станет стабильнее. «Выход на рынок новых объектов поможет сбалансировать условия и сдержать дальнейший рост цен», — добавил он.

Осторожное оживление по всей стране

В других регионах Канады наблюдается постепенное возвращение покупателей на рынок недвижимости. Локальные данные риэлторских советов показывают незначительный рост числа сделок между маем и июнем в таких городах, как Ванкувер, Эдмонтон, Реджайна, Саскатун, Торонто и Галифакс.

Однако эти успехи лишь частично компенсируют предыдущие спады. «На рынках Южного Онтарио и Британской Колумбии активность всё ещё слабая, несмотря на признаки стабилизации», — говорит Хоуг. «Зато в других регионах ситуация выглядит более устойчиво, за редкими исключениями».

Разнонаправленные ценовые тренды

По данным RBC, индекс цен MLS продолжает медленно снижаться в Торонто, Ванкувере и некоторых частях Южного Онтарио и Нижнего материка БК, где на рынке скопилось множество предложений, а доступность жилья остаётся серьёзной проблемой.

В то же время, в таких регионах, как Провинции Прерий, Квебек и Атлантическая Канада, цены продолжают расти благодаря ограниченному предложению и устойчивому спросу.

Перспективы: осторожный оптимизм

Эксперты RBC отмечают, что дальнейшее ослабление торговых конфликтов могло бы повысить уверенность участников рынка и поддержать восстановление в долгосрочной перспективе. Однако эффект будет неравномерным и постепенным, особенно в регионах, испытывающих трудности с доступностью жилья.

«Мы ожидаем, что разнонаправленные ценовые тенденции будут сохраняться в ближайшее время, отражая региональные особенности спроса, предложения и экономических условий», — подытоживает Роберт Хоуг.

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