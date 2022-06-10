Готовимся к грозам и граду. И к ураганным ветрам. А лето отменили?

Над центральными районами Квебека выпадет град, на них обрушится ураганный ветер, всё зальёт проливными дождями и все замёрзнем

Прогноз погоды далеко не самый радостный. Гроза, град и ветер.

Метеорологи Квебека с прискорбием предупредили, что в пятницу, 10 июня, и в пару следующих дней, над рядом районов провинции прольются проливные дожди, часто с градом, и эти явления будут сопровождаться сильнейшими ветрами, доходящими до ураганных, и понижением температуры (что естественно, принимая во внимание град).

Эти прогнозы входят в противоречие с предыдущими предсказаниями, согласно которым можно было ожидать если не замечательной солнечной погоды, то небольших кратковременных дождиков. Но ситуация изменилась и на Квебек, совершенно неожиданно, надвигается грозовой фронт.

Среди районов, который подпадут под удары стихии в первую очередь, находятся Эстри (Восточные Кантоны), Монтережи, столица Квеебка, весь северо-запад и район Монреаля. Грозовой фронт захватит и районы Оттавы и Кингстона.

Скорее всего, обильные дожди с градом начнутся во второй половине дня пятницы, и продолжатся в выходные дни. Но метеорологи предупреждают, что из-за особенностей развития таких природных явлений сложно предсказать точно, где и когда выпадет град. Как правило, град выпадает в отдельных местах и довольно быстро прекращается. В любом случае, тем, кто собирается отправиться на отдых на природу, следует взять с собой зонтики, даже если в небе светит солнышко. Надо захватить с собой тёплую одежду и, конечно, быть готовыми к большим градинам и сильным ветрам. А если пронесёт, то тем лучше, можно будет с удовлетворением вытереть испарину со лба и порадоваться летнему солнышку. Впрочем, надежды на это мало, то ли небесные программисты баг допустили, то ли Главный по погоде распорядился лета в Квебек не давать, но его пока нет и не ожидается.